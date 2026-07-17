Πρόεδρος Σάμσουνσπορ στο SDNA : «Είμαστε κοντά με τον Παναθηναϊκό για Φαν Ντρόνγκελεν – Μιλάμε με Κοτσόλη»

Νέα διάσταση στην υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν και τις επαφές της Σαμσουνσπόρ με τον Παναθηναϊκό για τον Ολλανδό σέντερ μπακ έδωσε μιλώντας στο SDNA, ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας Γιουκσέλ Γιλντιρίμ.

Ο τραυματισμός Ίνγκι Ίνγκασον έχει ως συνέπεια να επισπεύσει ο Παναθηναϊκός τις διαδικασίες για την απόκτηση σέντερ μπακ με το όνομα του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να επανέρχεται στο προσκήνιο.



O 27χρονος Ολλανδός στόπερ βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες μια ανάσα από την Τράμπζονσπορ, ωστόσο η μεταπήδηση του στον σύλλογο της Μαύρης Θάλασσας δεν τελεσφόρησε. Ο Φαν Ντρόνγκελεν, ο οποίος έχει καταγράψει 95 συμμετοχές και 8 γκολ με την Σαμσουνσπόρ βλέπει με καλό μάτι εδώ και καιρό την μετακίνηση του στο «Τριφύλλι» με τον Νίστρουπ να έχει «ανάψει το πράσινο φως» για την απόκτηση του.



Οι άνθρωποι της Σάμσουνσπορ με προεξάρχοντα τον πρόεδρο, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ αποδείκνυονται ωστόσο σκληροί διαπραγματευτές με το «θρίλερ» να συνεχίζεται.

Τις τελευταίες ώρες έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις με τον «ισχυρό άνδρα» της Σάμσουνσπορ να παραδέχεται μιλώντας στο SDNA πως περιμένει την τελική απόφαση του Παναθηναϊκού για το εάν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Φαν Ντρόνγκελεν, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει ακόμη και σήμερα (17/7).

«Μιλήσαμε για το θέμα του Φαν Ντρόνγκελεν απόψε (16/7) με τον Στέφανο Κοτσόλη. Θα επανέλθει σε 24 ώρες με την πρόταση του Παναθηναϊκού. Είμαστε κοντά, όμως πρέπει να περιμένουμε την τελική προσφορά της ελληνικής ομάδας».

Στον Παναθηναϊκό εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις για τη θέση του σέντερ μπακ, όμως δεδομένα ο Ολλανδός αμυντικός παραμένει σε περίοπτη θέση.

