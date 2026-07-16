Λυσάνδρου: «Η ΑΕΚ χτίζεται για να διεκδικήσει οτιδήποτε βρίσκεται στον δρόμο της»

Στο πλαίσιο της κλήρωσης της Super League ο Μηνάς Λυσάνδρου μίλησε για τους στόχους της ΑΕΚ εν όψει της νέας σεζόν.

Ο Α' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ ΑΕΚ, σχολίασε στα κανάλια Novasports: «Με τις κληρώσεις δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Είπα ότι αυτά είναι για συζητήσεις. Τελικά όποιος είναι πιο συγκεντρωμένος σε έναν μαραθώνιο θα έχει την ανταμοιβή. Εμείς πέρυσι τα καταφέραμε, ελπίζω να το καταφέρουμε και φέτος.

Όλοι θέλουν να κερδίσουν την πρωταθλήτρια. Είναι δύσκολο να φτάσεις στην κορυφή και ακόμη πιο δύσκολο να μείνεις εκεί. Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό, δουλεύουμε γι’ αυτό και ελπίζουμε με καλό ποδόσφαιρο να δικαιωθούμε.

Το Σούπερ Καπ θα το διεκδικήσουμε. Για εμένα έχει ιδιαιτερότητα γιατί πέρασα τέσσερα χρόνια στον ΟΦΗ. Να είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Στη συνέχεια έχουμε τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ και προφανώς μία ομάδα σαν την ΑΕΚ προετοιμάζεται για να διεκδικήσει οτιδήποτε βρίσκεται στον δρόμο της».