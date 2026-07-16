Σούπερ κίνηση του Παναθηναϊκού: Υπέγραψε το «πρόσωπο-κλειδί» στην αμερικανική αγορά και το NCAA!

Ο άνθρωπος που εμπιστεύονταν όλες οι ελληνικές ομάδες παίρνει θέση στον Παναθηναϊκό! Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, το «τριφύλλι» εντάσσει τον Στέλιο Τζούτζη στο οργανόγραμμα της ομάδας, δίνοντάς του θέση Director of U.S. Scouting & player development. Η «ομπρέλα» για Αβδάλα, «Σάμο» και οι γέφυρες με τις ΗΠΑ.

Πολλές φορές οι «σούπερ κινήσεις» για μια ομάδα δεν εντοπίζονται μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου, αλλά και μακριά από αυτές.

Ο Παναθηναϊκός Aktor, που διαθέτει elite στελέχη σε κάθε επίπεδο, συνεχίζει να επενδύει στο έμψυχο δυναμικό γύρω από το αγωνιστικό τμήμα και ενισχύεται ακόμα παραπάνω με έναν άνθρωπο που γνωρίζει την αμερικανική αγορά όσο λίγοι: τον Στέλιο Τζούτζη.

Ο Τζούτζης είναι ο μοναδικός Έλληνας προπονητής που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του NCAA, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Virginia το 2019. Γεννημένος και μεγαλωμένος στα Σεπόλια, παρέα με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, έφυγε στα 16 του για τις ΗΠΑ και εκεί συνδύασε σπουδές και μπάσκετ, ακολουθώντας μια πορεία γεμάτη επιτυχίες. Σταδιακά πέρασε από το παρκέ στους πάγκους, χτίζοντας καριέρα στην κολεγιακή προπονητική. Σήμερα, στα 38 του, αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά ελληνικά success stories, καθώς πέρυσι ήταν assistant coach και GM του πανεπιστημίου Liberty.

Οι «πράσινοι» γνώριζαν για την περίπτωσή του, τα info, το «μάτι που κόβει» και τις διασυνδέσεις του. Άλλωστε, είναι ένα πρόσωπο ιδιαίτερα οικείο μεταξύ των τεχνικών επιτελείων των κορυφαίων ομάδων της GBL, που συχνά ζητούσαν τις συμβουλές του τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης, του έδωσαν ρόλο Director of U.S. Scouting & player development, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA.

Τι σημαίνει το παραπάνω και γιατί θα συμβεί; Η ένταξη του Στέλιου Τζούτζη στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού Aktor αποτελεί μέρος της προσπάθειας του συλλόγου να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην αγορά των ΗΠΑ και να επεκτείνει τους ορίζοντές του τόσο στην παραγωγή, όσο και στην αναζήτηση ταλέντων.

Η πολυετής παρουσία του στο κολεγιακό μπάσκετ, η γνώση του αμερικανικού μοντέλου εξέλιξης αθλητών και οι επαφές που έχει αναπτύξει σε όλα τα επίπεδα του NCAA τον καθιστούν ιδανικό για αυτόν τον σκοπό. Μέσα από τη δική του εμπειρία, το «τριφύλλι» φιλοδοξεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε μια τεράστια δεξαμενή παικτών, αλλά και να δημιουργήσει ένα οργανωμένο πλαίσιο για όσους νέους αθλητές επιθυμούν να ακολουθήσουν την πανεπιστημιακή διαδρομή στις ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει τις διεθνείς συνεργασίες του συλλόγου και να αναβαθμίσει την εικόνα και την επιρροή του «τριφυλλιού» στο περιβάλλον του αμερικανικού μπάσκετ. Φυσικά, σε όλα τα παραπάνω κομβικό ρόλο παίζει και ο Director of Scouting and Team Personnel της ομάδας, Νίκος Παππάς.

Ουσιαστικά, ο Τζούτζης θα είναι το τρίτο στέλεχος της «πράσινης» ιεραρχίας στον εν λόγω τομέα μετά τους Δημήτρη Κοντό και Νίκο Παππά.

Ο 38χρονος αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων στους «πράσινους», με βασικό στόχο να αποτελέσει το... σημείο επαφής του Παναθηναϊκού με το μπασκετικό περιβάλλον των ΗΠΑ. Θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με πανεπιστημιακά προγράμματα, προπονητές, στελέχη ομάδων, scouts και εκπροσώπους παικτών, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της «πράσινης» δουλειάς του θα αφορά την παρακολούθηση νεαρών αθλητών, που ξεχωρίζουν στο αμερικανικό σύστημα, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και την ενημέρωση του Παναθηναϊκού για περιπτώσεις με αγωνιστική προοπτική. Επιπλέον, θα παρέχει καθοδήγηση σε παίκτες -και οικογένειές τους- που εξετάζουν το ενδεχόμενο φοίτησης σε αμερικανικά πανεπιστήμια, ενώ θα στηρίζει και τους αθλητές του συλλόγου που επιλέγουν αυτή τη διαδρομή. Θα είναι επί της ουσίας ο άνθρωπος τόσο πίσω από projects με ενδιαφέρον, όσο και από «ιστορίες» σαν εκείνες του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ και του Νεοκλή Αβδάλα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στις ευθύνες του θα περιλαμβάνεται επίσης η συνεχής καταγραφή των αλλαγών που συντελούνται στο NCAA, η παρουσία του σε τουρνουά, camps και διοργανώσεις στις ΗΠΑ, καθώς και η σύνταξη αναλυτικών reports προς τη διοίκηση και το τμήμα scouting. Τέλος, θα παρακολουθεί από κοντά την πρόοδο των αθλητών του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στην κολεγιακή λίγκα (όπως οι Αβδάλας - «Σάμο»), διατηρώντας ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τα πανεπιστήμιά τους και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του συλλόγου στην αμερικανική αγορά.