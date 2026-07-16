Το «παζλ» του 3ου προκριματικού του Europa - Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πλέον τους 7 πιθανούς αντιπάλους στην κλήρωση του 3ου προκριματικού του Europa League, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα (20/7 14:00).

Ο 1ος προκριματικός της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης αποτελεί παρελθόν με έξι ομάδες να σφραγίζουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, στην οποία μπαίνει και ο ΠΑΟΚ.

Φερεντσβάρος, Καραμπάγκ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Σέριφ Τίρασπολ, Χάιντουκ Σπλιτ και Ντιναμό Κιέβου τσέκαραν το εισιτήριό τους, με τις δύο πρώτες να τοποθετούνται και στους ισχυρούς του 3ου προκριματικού.

Την ίδια ώρα ο Δικέφαλος έμαθε τους επτά πιθανούς αντιπάλους στην κλήρωση του 3ου προκριματικού, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (20/7 14:00).

Στην κλήρωση το δεδομένο είναι πως ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται σε ένα από τα επτά μπαλάκια των ισχυρών μαζί με τη Ντιναμό Κιέβου. Μαζί του η Ρέιντζερς, η Σάλτσμπουργκ, τα ζευγάρια Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Μπενφίκα - Σεν Γκάλεν, Τβέντε - Φερεντσβάρος και Μίντιλαντ - Μπεσίκτας.

Αντίστοιχα, στους ανίσχυρους και πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου θα είναι η Γιαγκελόνια, οι ηττημένοι των ζευγαριών Στουρμ Γκρατς - Χαρτς και Φενερμπαχτσέ - Γκόρνικ, αλλά και οι νικητές των ζευγαριών Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, Πάφος - Χάιντουκ, Μακάμπι Τελ Αβίβ - Σερίφ Τίρασπολ και Χράντετς Κράλοβε - Τρόμσο.