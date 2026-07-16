Το «παζλ» του 3ου προκριματικού του Europa - Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Ο 1ος προκριματικός της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης αποτελεί παρελθόν με έξι ομάδες να σφραγίζουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, στην οποία μπαίνει και ο ΠΑΟΚ.
Φερεντσβάρος, Καραμπάγκ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Σέριφ Τίρασπολ, Χάιντουκ Σπλιτ και Ντιναμό Κιέβου τσέκαραν το εισιτήριό τους, με τις δύο πρώτες να τοποθετούνται και στους ισχυρούς του 3ου προκριματικού.
Την ίδια ώρα ο Δικέφαλος έμαθε τους επτά πιθανούς αντιπάλους στην κλήρωση του 3ου προκριματικού, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (20/7 14:00).
Στην κλήρωση το δεδομένο είναι πως ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται σε ένα από τα επτά μπαλάκια των ισχυρών μαζί με τη Ντιναμό Κιέβου. Μαζί του η Ρέιντζερς, η Σάλτσμπουργκ, τα ζευγάρια Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Μπενφίκα - Σεν Γκάλεν, Τβέντε - Φερεντσβάρος και Μίντιλαντ - Μπεσίκτας.
Αντίστοιχα, στους ανίσχυρους και πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου θα είναι η Γιαγκελόνια, οι ηττημένοι των ζευγαριών Στουρμ Γκρατς - Χαρτς και Φενερμπαχτσέ - Γκόρνικ, αλλά και οι νικητές των ζευγαριών Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, Πάφος - Χάιντουκ, Μακάμπι Τελ Αβίβ - Σερίφ Τίρασπολ και Χράντετς Κράλοβε - Τρόμσο.
|Iσχυροί
|Ανίσχυροι
|Μπενφίκα - Σεν Γκάλεν
|Μακάμπι Τελ Αβίβ - Σερίφ Τίρασπολ
|Ρέιντζερς
|Χάμαρμπι - Άντερλεχτ
|Τβέντε - Φερεντσβάρος
|Ηττημένος Χαρτς - Στουρμ Γκρατς
|Μίντιλαντ - Μπεσίκτας
|Ηττημένος Γκόρνικ - Φενερμπαχτσέ
|ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου
|Πάφος - Χάιντουκ Σπλιτ
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Σάλτσμπουργκ
|Γιαγκελόνια
|Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας
|Χράντετς Κράλοβε - Τρόμσο