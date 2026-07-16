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Το «παζλ» του 3ου προκριματικού του Europa - Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Ποδόσφαιρο
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Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πλέον τους 7 πιθανούς αντιπάλους στην κλήρωση του 3ου προκριματικού του Europa League, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα (20/7 14:00).

Ο 1ος προκριματικός της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης αποτελεί παρελθόν με έξι ομάδες να σφραγίζουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, στην οποία μπαίνει και ο ΠΑΟΚ.

Φερεντσβάρος, Καραμπάγκ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Σέριφ Τίρασπολ, Χάιντουκ Σπλιτ και Ντιναμό Κιέβου τσέκαραν το εισιτήριό τους, με τις δύο πρώτες να τοποθετούνται και στους ισχυρούς του 3ου προκριματικού.

Την ίδια ώρα ο Δικέφαλος έμαθε τους επτά πιθανούς αντιπάλους στην κλήρωση του 3ου προκριματικού, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (20/7 14:00).

Στην κλήρωση το δεδομένο είναι πως ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται σε ένα από τα επτά μπαλάκια των ισχυρών μαζί με τη Ντιναμό Κιέβου. Μαζί του η Ρέιντζερς, η Σάλτσμπουργκ, τα ζευγάρια Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Μπενφίκα - Σεν Γκάλεν, Τβέντε - Φερεντσβάρος και Μίντιλαντ - Μπεσίκτας. 

Αντίστοιχα, στους ανίσχυρους και πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου θα είναι η Γιαγκελόνια, οι ηττημένοι των ζευγαριών Στουρμ Γκρατς - Χαρτς και Φενερμπαχτσέ - Γκόρνικ, αλλά και οι νικητές των ζευγαριών Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, Πάφος - Χάιντουκ, Μακάμπι Τελ Αβίβ - Σερίφ Τίρασπολ και Χράντετς Κράλοβε - Τρόμσο. 

Τα δεδομένα για τον 3ο προκριματικό Europa League
Iσχυροί Ανίσχυροι
Μπενφίκα - Σεν Γκάλεν Μακάμπι Τελ Αβίβ - Σερίφ Τίρασπολ 
Ρέιντζερς Χάμαρμπι  - Άντερλεχτ 
Τβέντε - Φερεντσβάρος Ηττημένος Χαρτς - Στουρμ Γκρατς
Μίντιλαντ - Μπεσίκτας Ηττημένος Γκόρνικ - Φενερμπαχτσέ
ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου 
 		 Πάφος - Χάιντουκ Σπλιτ 
 

Σάλτσμπουργκ

 Γιαγκελόνια
Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας  Χράντετς Κράλοβε - Τρόμσο
Το «παζλ» του 3ου προκριματικού του Europa - Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ