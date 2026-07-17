Βαριά ήττα από την Σερβία για την Εθνική στα προημιτελικά του Eurobasket U20!

Η Εθνική U20 της Ελλάδας δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στην Σερβία, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 92-66 στα προημιτελικά του Eurobasket U20.

Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του ματς να ακολουθήσει τον ρυθμό των Σέρβων, που έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 20-16, ενώ στη δεύτερη περίοδο έκαναν επί μέρους 30-19, κλείνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα 13 πόντων (50-37).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Σέρβοι ήταν καταιγιστικοί και με επί μέρους 26-12 εκτόξευσαν την διαφορά σε επίπεδα που δεν υπήρχε επιστροφή, με την Εθνική να προσπαθεί να συμμαζέψει την κατάσταση στην τέταρτη περίοδο όπου έκανε επί μέρους 16-19 για το τελικό 92-66.

Έτσι, η Εθνική U20 της Ελλάδας αποκλείστηκε στον προημιτελικό και πλέον θα «παλέψει» για τις θέσεις 5-8, αντιμετωπίζοντας την Γερμανία, ενώ η Σερβία πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία.

Δεκάλεπτα: 20-16, 50-35, 76-47, 92-66

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5 (1), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 2, Ξανθόπουλος, Χαντζής 4 (1), Ροζακέας 8, Γεώργας 11 (2), Πρέκας 6, Κομνιανίδης 2, Ασημακόπουλος 7, Πατρίκης 4, Παγώνης 17

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