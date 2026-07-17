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Βαριά ήττα από την Σερβία για την Εθνική στα προημιτελικά του Eurobasket U20!

Μπάσκετ
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Η Εθνική U20 της Ελλάδας δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στην Σερβία, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 92-66 στα προημιτελικά του Eurobasket U20.

Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του ματς να ακολουθήσει τον ρυθμό των Σέρβων, που έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 20-16, ενώ στη δεύτερη περίοδο έκαναν επί μέρους 30-19, κλείνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα 13 πόντων (50-37).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Σέρβοι ήταν καταιγιστικοί και με επί μέρους 26-12 εκτόξευσαν την διαφορά σε επίπεδα που δεν υπήρχε επιστροφή, με την Εθνική να προσπαθεί να συμμαζέψει την κατάσταση στην τέταρτη περίοδο όπου έκανε επί μέρους 16-19 για το τελικό 92-66.

Έτσι, η Εθνική U20 της Ελλάδας αποκλείστηκε στον προημιτελικό και πλέον θα «παλέψει» για τις θέσεις 5-8, αντιμετωπίζοντας την Γερμανία, ενώ η Σερβία πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία.

Δεκάλεπτα: 20-16, 50-35, 76-47, 92-66

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5 (1), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 2, Ξανθόπουλος, Χαντζής 4 (1), Ροζακέας 8, Γεώργας 11 (2), Πρέκας 6, Κομνιανίδης 2, Ασημακόπουλος 7, Πατρίκης 4, Παγώνης 17

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Βαριά ήττα από την Σερβία για την Εθνική στα προημιτελικά του Eurobasket U20!