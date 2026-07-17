Summer League: Σούπερ Πουλακίδας παρουσία Μπαρτζώκα στο Λας Βέγκας.

Ο ομογενής γκαρντ που απασχολεί τον Ολυμπιακό, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη των Ντάλας Μάβερικς επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 97-87 στο καλοκαιρινό τουρνουά του NBA.

Ο Τζον Πουλακίδας, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 27 λεπτά συμμετοχής, με 5/12 τρίποντα όντας ο πρώτος σκόρερ των Τεξανών στην αναμέτρηση.

Ο ομογενής γκαρντ είναι μια περίπτωση που εξετάζουν ζεστά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ενώ από κοντά τον έχει παρακολουθήσει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας που βρέθηκε στο Λας Βέγκας.

Οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων», άλλωστε παραμένουν στην Αμερική και είδαν και στην αναμέτρηση με τους Θάντερ τον 23χρονο γκαρντ των Μάβερικς, να λάμπει με την εμφάνισή του.

Ο Τζον Πουλακίδας, άλλωστε είχε μια πρώτη επαφή με τους ιθύνοντες του Ολυμπιακού, με τον ομογενή καλαθοσφαιριστή να μιλά στο SDNA για το ενδιαφέρον των Πειραιωτών.