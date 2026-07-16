Σάρωσε ο Πινέδα: Πήρε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη και του καλύτερου γκολ!

Δύο βραβεία για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Stoiximan Super League πήρε ο Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος παίκτης στην περσινή σεζόν της Super League. Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς πήρε και το βραβείο του καλύτερου γκολ με τον κόσμο να αναδεικνύει ως καλύτερο του πρωταθλήματος το εντυπωσιακό τέρμα σημείωσε απέναντι στον ΠΑΟΚ, στη νίκη της Ένωσης με 3-0 στα playoffs.

Ο Μεξικανός δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, καθώς βρίσκεται σε άδεια, μετά και τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Μεξικού. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του ο «θρύλος» της ΑΕΚ, Θωμάς Μαύρος.