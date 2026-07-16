Πρεμιέρα με Ατρόμητο στο Φάληρο για τον Ολυμπιακό - Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πειραιωτών

Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει το πλήρες πρόγραμμα του ενόψει της σεζόν 2026-27.
Στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν το διήμερο 22-23 Αυγούστου τον Ατρόμητο στο Φάληρο, ενώ το πρώτο ντέρμπι της σεζόν για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι το διήμερο 10-11 Οκτωβρίου για την 6η αγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό εντός έδρας.
1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
ΑΕΚ-Ηρακλής
Καλαμάτα-Άρης
Ολυμπιακός-Ατρόμητος
ΟΦΗ-Βόλος
Παναθηναϊκός-Κηφισιά
Παναιτωλικός-Asteras AKTOR
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-27:
1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026
Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
Βόλος – Ολυμπιακός
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός – Καλαμάτα
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Κηφισιά – Ολυμπιακός
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – Ηρακλής
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
Άρης – Ολυμπιακός
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
Ατρόμητος – Ολυμπιακός
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
Καλαμάτα – Ολυμπιακός
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
Ολυμπιακός – Βόλος
22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027
Ηρακλής – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
Ολυμπιακός – Άρης
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027
Ολυμπιακός – Κηφισιά
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
ΟΦΗ – Ολυμπιακός