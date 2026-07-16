Πρεμιέρα με Ατρόμητο στο Φάληρο για τον Ολυμπιακό - Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πειραιωτών

Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους και το πρόγραμμα του για τη σεζόν 2026-27.

Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει το πλήρες πρόγραμμα του ενόψει της σεζόν 2026-27.

Στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν το διήμερο 22-23 Αυγούστου τον Ατρόμητο στο Φάληρο, ενώ το πρώτο ντέρμπι της σεζόν για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι το διήμερο 10-11 Οκτωβρίου για την 6η αγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό εντός έδρας.

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026

ΑΕΚ-Ηρακλής

Καλαμάτα-Άρης

Ολυμπιακός-Ατρόμητος

ΟΦΗ-Βόλος

Παναθηναϊκός-Κηφισιά

Παναιτωλικός-Asteras AKTOR

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-27:

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

Βόλος – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός – Καλαμάτα

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Κηφισιά – Ολυμπιακός

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – Ηρακλής

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

Άρης – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

Καλαμάτα – Ολυμπιακός

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Βόλος

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027

Ηρακλής – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027

Ολυμπιακός – Κηφισιά

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

ΟΦΗ – Ολυμπιακός