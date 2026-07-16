Πανταζόπουλος: «Έχουμε τη δυνατότητα διάκρισης στον όμιλο του FEC»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Ηρακλής, Γιώργος Πανταζόπουλος βρέθηκε στην κλήρωση του FIBA Europe Cup που έγινε στο Μόναχο, πραγματοποιώντας αρκετές επαφές στο περιθώριό της και μετά το τέλος της σχολίασε τον όμιλο της ομάδας.

Ο Ηρακλής κληρώθηκε στον 5ο Όμιλο της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup 2026-27 μαζί με τις Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος), Fitness First Wurzburg Baskets (Γερμανία), Tartu Ulikool Maks & Moorits (Εσθονία), Dziki Warszawa (Πολωνία) και MZT Skopje Aerodrom (Σκόπια).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακας, Fitness First Wurzburg Baskets (Γερμανία) και Dziki Warszawa συμμετέχουν στα Προκριματικά του Basketball Champions League και απαραίτητη προϋπόθεση για να βρεθούν στον όμιλο του FEC είναι να αποκλειστούν από την πρώτη τη τάξει διοργάνωση της FIBA.

Σε περίπτωση που κάποια ή κάποιες από τις ομάδες εξασφαλίσει-εξασφαλίσουν το εισιτήριο στη regular season του BCL, τότε θα αντικατασταθεί-αντικατασταθούν από ομάδες που θα πάρουν μέρος στην Προκριματική φάση του FIBA Europe Cup και θα μείνουν εκτός της κανονικής περιόδου.

Για την κλήρωση ο Γιώργος Πανταζόπουλος ανέφερε τα εξής: «Είναι σημαντική μέρα για τον Ηρακλή και για όλο τον οργανισμό, διότι μετά από χρόνια επιστρέφει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA. Σε ό,τι αφορά στην κλήρωση, είναι μέρος της διαδικασίας και με μια πρώτη ματιά στο αποτέλεσμά της φαίνεται ότι είμαστε σ’ έναν όμιλο, όπου έχουμε τη δυνατότητα διάκρισης.

Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από τη στελέχωση του ρόστερ και θα φανεί μέσα στη σεζόν. Ο Ηρακλής θα παραταχθεί σε όλα τα παιχνίδια, με σεβασμό σε όλες τις ομάδες και θα κοιτάξει να πάει όσο πιο μακριά μπορεί, βλέποντας κάθε αγώνα ξεχωριστά».

Οι ημερομηνίες του FIBA Europe Cup

Η κανονική περίοδος της διοργάνωσης ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 23 Δεκεμβρίου. Συνολικά στη regular season θα διεξαχθούν 10 αγώνες (5 εντός και 5 εκτός).

Στους «16» του FEC προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, ενώ οι επόμενες φάσεις, μέχρι και την ανάδειξη του πρωταθλητή της διοργάνωσης κρίνονται σε διπλά παιχνίδια, με κριτήριο τη διαφορά.

Οι σχετικές ημερομηνίες των επόμενων φάσεων είναι: