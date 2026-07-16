«Παρών» ο Αλαφούζος στην ΕΠΟ - Τι είπε ο Γκαγκάτσης για τη διαιτησία

Την επομένη της εκλογής του, στην προεδρία της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το παρών στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, στην οποία κατέχει ex officio τη θέση του Β’ αντιπροέδρου.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρέμεινε καθ’όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Μάκης Γκαγκάτσης τον συνεχάρη και ευχήθηκε να έχουν μια καλή συνεργασία.

Αξίζει να σημειωθεί, πως κατά την προηγούμενη διετία ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν συμμετείχε στις εκτελεστικές επιτροπές της ΕΠΟ και αντ’ αυτού εμφανίζονταν, η Κάτια Κοξένογλου.

Όσον αφορά τη διαιτησία και την πρόταση Λανουά, για ορισμό Ελλήνων διαιτητών με ξένους VAR στα ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος, ο Μάκης Γκαγκάτσης ζήτησε από τους εκπροσώπους των big-4 να επεξεργαστούν την πρόταση, ώστε να ληφθεί απόφαση επί του θέματος, στα τέλη του μήνα.