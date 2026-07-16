«Δεν πήρε Φαν Ντρόνγκελεν η Τραμπζονσπόρ, αβέβαιο αν θα επανέλθει ο Παναθηναϊκός» (pic)

Τουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Τραμπζονσπόρ δεν έφτασε σε συμφωνία για την μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, εκφράζοντας ωστόσο αβεβαιότητα για το κατά πόσο θα κάνει νέα απόπειρα ο Παναθηναϊκός.

Η Τραμπζονσπόρ βρισκόταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν από την Σαμσουνσπόρ, αλλά σύμφωνα με τον Μπουράκ Ερέν αυτές δεν είχαν αίσιο τέλος, με την μεταγραφή να «ναυαγεί».

Ωστόσο, ο Τούρκος τονίζει ότι είναι αβέβαιο κατά πόσο το «Τριφύλλι» θα επιστρέψει στην διεκδίκηση του παίκτη, αφού δεν πρόκειται να προσφέρει περισσότερα χρήματα από αυτά που έδωσε η ομάδα της Τραπεζούντας και αποδείχθηκαν λίγα για την επίτευξη του «deal».

Σε κάθε περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση κεντρικού αμυντικού, με τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκασον μάλιστα να επισπεύδει τις εξελίξεις.

Η ανάρτηση του Ερέν:

Samsunspor'un atak yapıp, van Drongelen'e yeni sözleşmeyi kabul ettirmesi gerekiyor. Trabzonspor işi olmadı çünkü. Panathinaikos da bir tur daha bu transferi dener mi bilmiyorum.



Denese dahi bonservis rakamı, Trabzonspor'dan talep edilenden düşük olacaktır. Gün sonunda… pic.twitter.com/SuvrbDhRQs — Burak Eren (@Burakeren_1987) July 16, 2026

Το Who is Who

Ο Φαν Ντρόγκελεν ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του και πέρασε από τις ακαδημίες της Αξέλ, της JVOZ και της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το Ιανουάριο του 2016 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Σπάρτα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές (με 1 γκολ και 1 ασίστ).

Επόμενος σταθμός του ήταν το Αμβούργο, το οποίο έβγαλε από τα ταμεία του 3 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει το καλοκαίρι του 2017. έμεινε εκεί για μια 4ετία και συνολικά έπαιξε 95 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 2 γκολ και 3 ασίστ και «κερδίζοντας» την μεταγραφή στην Ουνιόν Βερολίνου, έναντι 500 χιλ. ευρώ.

Στην γερμανική πρωτεύουσα ωστόσο δεν βρήκε ποτέ χώρο και χρόνο συμμετοχής, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός στην Μαλίν (10 συμμετοχές) και την Χάνσα Ροστόκ (23 συμμετοχές - 1 γκολ) και τελικά να πωληθεί το 2023 στην Σαμσουνσπόρ για 200 χιλ. ευρώ.

Με την ομάδα της Σαμψούντας έχει αγωνιστεί 112 φορές και μετράει 8 γκολ και 3 ασίστ, πραγματοποιώντας τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του.

Σε διεθνές επίπεδο, μετράει 18 συμμετοχές με την Κ21 της Ολλανδίας, ενώ είχε παίξει και στις Κ17, Κ18 και Κ19, δίχως να φτάσει ποτέ στην πρώτη ομάδα.