Το πρώτο μήνυμα του Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο του Παναθηναϊκού» (vid)

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έστειλε το πρώτο του μήνυμα λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό.

Ο 31χρονος Γάλλος φόργουορντ, o οποίος αφίχθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο μετά τις 18:00, αναφέρθηκε στον κόσμο της ομάδας, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του και την ανυπομονησία του για να φορέσει την πράσινη φανέλα.

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, ελπίζω και εσείς το ίδιο. Ανυπομονώ να σας συναντήσω και να παίξω για εσάς» ήταν τα πρώτα λόγια του Γιαμπουσέλε, ο οποίος συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια.