Οι... τολμηρές επιλογές του Ζιντάν για το επιτελείο στην Εθνική Γαλλίας

Μετά από δεκατέσσερα χρόνια στο τιμόνι της Εθνικής Γαλλίας, ο Ντιντιέ Ντεσάν θα ηγηθεί του τελευταίου αγώνα του το Σάββατο εναντίον της Αγγλίας, στον αγώνα για την τρίτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Μετά απ΄ αυτό πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα εποχή με τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να διαδεχθεί τον "DD", έχοντας απορρίψει όλες τις προσφορές από συλλόγους τα τελευταία χρόνια για να κρατήσει ζωντανό το όνειρό του να προπονήσει μια μέρα τους «Μπλε».

Ενώ το συμβόλαιό του δεν έχει ακόμη υπογραφεί, απομένουν μόνο μερικές τυπικότητες. Σύμφωνα με το RMC Sport, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) θέλει να οριστικοποιήσει τη συμφωνία πριν από τις 21 Ιουλίου, ημερομηνία ψήφισης του νέου νόμου για τη διακυβέρνηση του γαλλικού αθλητισμού.

Αυτός ο νόμος ορίζει ένα ανώτατο όριο 450.000 ευρώ ακαθάριστου έτους για τους υψηλότερους μισθούς στις ομοσπονδίες, εκτός εάν χορηγηθεί εξαίρεση από το υπουργείο Αθλητισμού. Για να αποφευχθούν τυχόν διοικητικές επιπλοκές, η Ομοσπονδία θέλει να υπογράψει τον Ζιντάν πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος.

Η υπουργός Μαρίνα Φεράρι, ωστόσο, έχει ήδη δώσει την έγκρισή της για την εξαίρεση. Ο παλαίμαχος άσος θα πρέπει επομένως να λαμβάνει 300.000 ευρώ το μήνα, εξαιρουμένων των μπόνους, ένας μισθός που θα μπορούσε να φτάσει τα 450.000 ευρώ το μήνα με τα διάφορα πρόσθετα που περιλαμβάνονται.

Πέρα όμως από τα συμβατικά ζητήματα, στο αθλητικό μέτωπο ο Ζιντάν ετοιμάζει μια «επανάσταση». Σύμφωνα με το RMC Sport, ο μελλοντικός προπονητής της Εθνικής Γαλλίας σκοπεύει να σπάσει τις συνήθειες που έχει καθιερωθεί τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια, εφαρμόζοντας μια εντελώς νέα προπονητική δομή.

Η ιδέα του είναι να βασιστεί σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερα από... 25 άτομα! Μια πρωτιά στην ιστορία της Εθνικής και μια επιλογή που θα αποτελούσε σημαντική επένδυση για την Ομοσπονδία, φυσικά, αλλά που καταδεικνύει την επιθυμία του «Ζιζού» να μην αφήσει τίποτα στην τύχη.

Μια άλλη σημαντική απόφαση: Ο Ζιντάν θέλει να δώσει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην ανάλυση της απόδοσης και στα στατιστικά δεδομένα. Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να ενισχύσει το τμήμα δεδομένων, αλλά όχι μόνο. Επιδίωξή του, επίσης, θα είναι να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στο προπονητικό επιτελείο του, ιδίως σε εξειδικευμένους ρόλους.

Ενώ αρκετοί νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998, όπως ο Φαμπιέν Μπαρτέζ, αναφέρονται τακτικά ως πιθανά μέλη του επιτελείου του, κανένα όνομα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Σε κάθε περίπτωση, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Ο Ζιντάν θέλει να αφήσει το στίγμα του από τις πρώτες κιόλας μέρες της θητείας του.