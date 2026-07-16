Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Μπαμ» της Μπαχτσέσεχιρ με Αβράμοβιτς

Η τουρκική ομάδα, που θα τεθεί αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον Δ’ όμιλο του Eurocup, ενισχύεται σημαντικά με έναν παίκτη επιπέδου Euroleague.
Την περασμένη σεζόν ο Αβράμοβιτς είχε μια πολύ καλή σεζόν με την Ντουμπάι, μετρώντας 9.3 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Euroleague και σε σύνολο 22 αγώνων.
Αντίστοιχα, στην Αδριατική Λίγκα είχε 7.5 πόντους και 3.2 ασίστ κατά μέσο όρο.
🙌 Aleksa Avramović Bahçeşehir Koleji’nde!— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) July 16, 2026
🤝 Son olarak EuroLeague ekiplerinden Dubai Basketbol forması giyen Sırp guard, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek!
❤️💙 Welcome to our family, Aleksa Avramović! #HayalineKanatlan | #CatchYourDreams pic.twitter.com/XG33Hl7r7b