Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Μπαμ» της Μπαχτσέσεχιρ με Αβράμοβιτς

H Μπαχτσέσεχιρ προχώρησε σε μια μεταγραφή «βόμβα» ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αλέκσα Αβράμοβιτς από την Ντουμπάι.

Η τουρκική ομάδα, που θα τεθεί αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον Δ’ όμιλο του Eurocup, ενισχύεται σημαντικά με έναν παίκτη επιπέδου Euroleague.

Την περασμένη σεζόν ο Αβράμοβιτς είχε μια πολύ καλή σεζόν με την Ντουμπάι, μετρώντας 9.3 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Euroleague και σε σύνολο 22 αγώνων.

Αντίστοιχα, στην Αδριατική Λίγκα είχε 7.5 πόντους και 3.2 ασίστ κατά μέσο όρο.