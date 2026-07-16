Κως: Συνελήφθη 30χρονος που έδωσε αλκοόλ σε 17χρονη και προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Κω βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης ένας 30χρονος υπήκοος Μαρόκου, ο οποίος κατηγορείται ότι έδωσε αλκοόλ σε ανήλικη και προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές από την 17χρονη κοπέλα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τη αστυνομία, ο 30χρονος εργάζεται σε μπαρ ξενοδοχειακής μονάδας και κατηγορείται ότι κατά τις βραδινές ώρες της 13ης και της 14ης Ιουλίου διέθεσε αλκοολούχα ποτά στην ανήλικη.

Κατά τα ίδια στοιχεία, τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου και συγκεκριμένα στις 01:20, ενώ η 17χρονη φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ο αλλοδαπός κατηγορείται ότι προέβη σε βάρος της σε γενετήσιες πράξεις σε παραλία της περιοχής.

Μετά την καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, ξεκίνησε η προβλεπόμενη έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ροδιακή».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής και των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών, προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Πηγή: Newsbomb.gr