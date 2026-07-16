Τσιτσιπάς: «Κοιμήθηκα καλά, δεν ήμουν αγχωμένος»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν απόλυτα ικανοποιημένος που κατάφερε να «σφραγίσει» την πρόκριση στα προημιτελικά του Γκστάαντ, μετά τη χθεσινή διακοπή του αγώνα κόντρα στον Ζερόμ Κιμ.

«Ο σημερινός αγώνας έμοιαζε με αγώνα κρίκετ, χαίρομαι που ολοκληρώθηκε», είπε αρχικά χαριτολογώντας ο Στέφανος. «Ήταν πραγματικά μεγάλος. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Ζερόμ για την απίστευτη εμφάνιση που έκανε. Μου έκανε τη ζωή πολύ δύσκολη εκεί έξω. Ήταν πραγματικά εκνευριστικό να τον αντιμετωπίσω».

Πώς είναι να πηγαίνεις για ύπνο, γνωρίζοντας ότι πρέπει να επιστρέψεις για να συνεχίσεις τον αγώνα σου την επόμενη μέρα; «Έχω ακούσει για αγώνες που κράτησαν τρεις ημέρες. Είναι κάπως παράξενο να πηγαίνεις για ύπνο γνωρίζοντας ότι ο αγώνας δεν έχει ολοκληρωθεί. Προσπαθούσα να οραματιστώ τι θα κάνω σήμερα στο γήπεδο. Τελικά λειτούργησε πολύ καλά. Φανταζόμουν ορισμένα χτυπήματα και τακτικά μοτίβα που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω απέναντί του. Πάντως, κοιμήθηκα πολύ καλά, αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Δεν ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένος ή ανήσυχος για τη σημερινή συνέχεια. Προσπαθούσα απλώς να κάνω αποκατάσταση και να προετοιμαστώ για τη συνέχιση του αγώνα. Είμαι πολύ ανακουφισμένος που κατάφερα να αποδώσω με αυτόν τον τρόπο. Έσωσα μερικά μπρέικ πόιντ ήδη από το πρώτο γκέιμ. Εκείνο το γκέιμ ήταν αρκετά αγχωτικό, αλλά κατάφερα να ανασυνταχθώ και να κλείσω τον αγώνα όπως ήθελα προς το τέλος».

Μίλησε και για τον αυριανό αγώνα με τον Αρτούρ Ριντερκνές. «Περιμένω δυνατά σερβίς, όπως ακριβώς και απέναντι στον Ζερόμ. «Το υψόμετρο ευνοεί τους παίκτες που διαθέτουν δυνατά χτυπήματα. Εγώ θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω τα καλύτερα στοιχεία του παιχνιδιού μου και να αποκτήσω μεγαλύτερη σταθερότητα στο σερβίς μου. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που βοηθά ιδιαίτερα εδώ στο Γκστάαντ».