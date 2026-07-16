Καθάρισε με... καθυστέρηση ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς... τελείωσε τη δουλειά κόντρα στον Ζερόμ Κιμ και πέρασε στα προημιτελικά του Γκστάαντ (ATP 250).

Σε έναν αγώνα που ξεκίνησε χθες, αλλά διακόπηκε λόγω σκότους στο 5-5 του τρίτου σετ, ο 27χρονος τενίστας (Νο.85) πήρε τη νίκη με 6-4, 6-7(2), 7-6(5) κόντρα στον 23χρονο Ελβετό (Νο.186) σε συνολικά 2 ώρες και 29 λεπτά και έκλεισε ραντεβού με τον Αρτούρ Ριντερκνές αύριο (17/7) στην οκτάδα.

Ο Στέφανος, πάντως, πρόλαβε να περάσει δύσκολες στιγμές σήμερα, καθώς ο Κιμ μπήκε δυνατά στο γήπεδο, προηγήθηκε με 15-40 και είχε μία ακόμα ευκαιρία για μπρέικ μετά το deuce.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ωστόσο, κράτησε το σερβίς του και τα πάντα ξεκαθάρισαν αναγκαστικά στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Κιμ προηγήθηκε δύο φορές με μίνι μπρέικ, αλλά ο Στεφ είχε ισάριθμες απαντήσεις και εκμεταλλευόμενος το λάθος του Κιμ στο 5-5, βρέθηκε στο πρώτο ματς πόιντ του.

Και δεν χρειάστηκε άλλο, αφού έκλεισε τον αγώνα και, μάλιστα, πανηγύρισε έντονα τη νίκη του. Κάθε πρόκριση έχει πλέον μεγάλη σημασία για τον Στέφανο, ακόμα και αν έχει απέναντί του παίκτη που είναι θεωρητικά αρκετά κατώτερός του...

Mε τον Ριντερκνές (Νο.28) είχε συναντηθεί φέτος και στον πρώτο γύρο του Ρότερνταμ και είχε πάρει τη νίκη με 7-5, 6-3.

Αυτός θα είναι ο δεύτερος φετινός προημιτελικός του μετά την Ντόχα, όπου ηττήθηκε από τον Αντρέι Ρούμπλεφ.