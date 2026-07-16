Επόμενη ομάδα Τζολάκη: Έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα

Η μεταγραφική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σενάρια για παίκτες που δεσμεύονται με συμβόλαιο θα συνεχιστούν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Ένα από τα ονόματα που έχουν μπει στο προσκήνιο είναι αυτό του Κωνσταντίνου Τζολάκη, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Ο 23χρονος πορτιέρε έχει ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του τα τελευταία χρόνια και πλέον η κουβέντα για το μέλλον του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ποιες ομάδες «παίζουν» για τον νεαρό διεθνή και τι δείχνουν οι αποδόσεις για την επόμενη ομάδα Τζολάκη.

Δείτε αποδόσεις για επόμενη ομάδα Τζολάκη!

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