Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη χιαστού ο Ίνγκασον, χάνει όλη την σεζόν!

Απίστευτη ατυχία στον Παναθηναϊκό, αφού ο Ίνγκι Ίνγκασον υπέστη ολική ρήξη χιαστού και ουσιαστικά θα μείνει εκτός δράσης για όλη την σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε χτες με 4-1 από την Ραπίντ Βιέννης σε φιλική αναμέτρηση, όμως το μυαλό όλων ήταν στον έμπειρο Ισλανδό αμυντικό, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η εικόνα του ποδοσφαιριστή δεν ήταν ενθαρρυντική, αφού μετά βίας πατούσε το πόδι του, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν το χειρότερο δυνατό σενάριο: ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως σχεδόν μια εβδομάδα πριν την έναρξη της σεζόν, το «Τριφύλλι» χάνει για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή και ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται φυσικά να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την αμυντική γραμμή.