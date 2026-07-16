Σκωτία: Ο Γκόρντον... κρέμασε τα γάντια του μετά 25 χρόνια καριέρας

Ο τερματοφύλακας της Σκωτίας, Κρεγκ Γκόρντον, ανακοίνωσε σήμερα (16/7) την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο, «κρεμώντας» τα γάντια του μετά από μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Ο 43χρονος πραγματοποίησε 682 εμφανίσεις με την Χαρτς, την Κάουντενμπιθ, τη Σάντερλαντ και τη Σέλτικ, και είχε 84 συμμετοχές με τη Σκωτία.

«Δεν ήθελα ποτέ να τελειώσει, αλλά πρέπει να τελειώσει. Έζησα τα όνειρά μου και γι' αυτό είμαι τόσο ευγνώμων», είπε ο Γκόρντον σε ένα βίντεο που ανακοίνωσε την απόφασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ήταν μέλος της ομάδας της Σκωτίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και ήταν ο γηραιότερος παίκτης στο τουρνουά, αν και δεν έπαιξε σε κανέναν αγώνα, λειτουργώντας ως αναπληρωματικός του Άνγκους Γκαν.

Ο Γκόρντον έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα ως δανεικός στην Κάουντενμπιθ το 2001, πριν ενσωματωθεί στην πρώτη ομάδα των Χαρτς την επόμενη σεζόν.

Το 2007 πήγε στην Σάντερλαντ, έναντι 9 εκατομμυρίων λιρών, ποσό ρεκόρ για τερματοφύλακα εκείνη την εποχή. Οι τραυματισμοί τον εμπόδισαν, καθώς πραγματοποίησε 95 εμφανίσεις σε διάστημα πέντε ετών.

Ο Γκόρντον επέστρεψε στη Σκωτία με την Σέλτικ το 2014. Κατά τη διάρκεια έξι σεζόν γεμάτων τροπαίων στη Γλασκώβη, κέρδισε πέντε τίτλους Premier League Σκωτίας, δύο Κύπελλα Σκωτίας και πέντε League Cup πριν επιστρέψει στην Χαρτς το 2020.