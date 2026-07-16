ΠΑΟΚ: Ανεβάζει... στροφές ο Χατσίδης - Τα νεότερα από τους τραυματίες

Ο Δημήτρης Χατσίδης ανεβάζει «στροφές» ενόψει Europa League - Τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους τραυματίες του ΠΑΟΚ.

Με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνεχίστηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου, μία εβδομάδα ακριβώς πριν την πρεμιέρα της σεζόν (23/7) κόντρα σε Ντιναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτατέα Κλουζ.

Ο Δημήτρης Χατσίδης ανεβάζει... στροφές μετά τις ενοχλήσεις που αποκόμισε στην Ολλανδία, προσφέροντας μία έξτρα λύση στα εξτρέμ στον Αλέσιο Λίσι.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε παιχνίδι κατοχής, προτού περάσουν στο κύριο μέρος του προγράμματος, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην αμυντική τακτική. Ακολούθησαν ασκήσεις τελειωμάτων, ενώ στη συνέχεια το τεχνικό επιτελείο εφάρμοσε τις αρχές της αμυντικής λειτουργίας σε συνθήκες αγώνα. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Αρίτζ Ελουστόντο ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία και συνέχισε με πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ο Σόλα Σορετίρε δούλεψε ατομικά, ενώ οι Δημήτρης Κωττάς και Δημήτρης Χατσίδης συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης.

Την Παρασκευή (17.07) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30.