Ουίζαρντς: Δίνουν χρόνο στον Ντέιβις... με το βλέμμα στο trade deadline

Το όνομα του Άντονι Ντέιβις έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο των φημών κατά τη διάρκεια της off-season, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να έχουν συνδεθεί μαζί του. Ωστόσο, σύμφωνα με το «Heavy», η εικόνα που επικρατεί στο ΝΒΑ είναι πως δεν πρόκειται να γίνει trade.
Ο έμπειρος σέντερ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, συνολικής αξίας 121 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη δεύτερη σεζόν να περιλαμβάνει player option.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο οργανισμός επιθυμεί αρχικά να δει τον Ντέιβις να αγωνίζεται, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να την οδηγήσει την ομάδα στα play-offs.
Εφόσον οι Ουίζαρντς δεν καταφέρουν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί ή το πλάνο δεν αποδώσει τα αναμενόμενα, τότε το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Ντέιβις αναμένεται να επανέλθει δυναμικά στο trade deadline.