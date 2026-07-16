Ουίζαρντς: Δίνουν χρόνο στον Ντέιβις... με το βλέμμα στο trade deadline

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς θα κρατήσουν τον Άντονι Ντέιβις, αλλά αν δεν προσφέρει τα αναμενόμενα, τότε μπορεί να τον παραχωρήσουν στο trade deadline.

Το όνομα του Άντονι Ντέιβις έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο των φημών κατά τη διάρκεια της off-season, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να έχουν συνδεθεί μαζί του. Ωστόσο, σύμφωνα με το «Heavy», η εικόνα που επικρατεί στο ΝΒΑ είναι πως δεν πρόκειται να γίνει trade.

Ο έμπειρος σέντερ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, συνολικής αξίας 121 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη δεύτερη σεζόν να περιλαμβάνει player option.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο οργανισμός επιθυμεί αρχικά να δει τον Ντέιβις να αγωνίζεται, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να την οδηγήσει την ομάδα στα play-offs.

Εφόσον οι Ουίζαρντς δεν καταφέρουν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί ή το πλάνο δεν αποδώσει τα αναμενόμενα, τότε το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Ντέιβις αναμένεται να επανέλθει δυναμικά στο trade deadline.