Στον ημιτελικό των 800 μ. ο Γουιγούης

Ο Βασίλης Γουιγούης ρίσκαρε και δικαιώθηκε, αφού με 1.53.10 βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ και προκρίθηκε στον ημιτελικό των 800 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Ο αθλητής για περισσότερα από 400 μ. βρέθηκε μπροστά και επέλεξε να δώσει έναν γρήγορο ρυθμό – η τρίτη ήταν η ταχύτερη προκριματική σειρά. Στα τελευταία 200 μ. υποχώρησε στην έκτη θέση, ωστόσο πέτυχε τον στόχο του και θα τρέξει την Πάρασκευή (17/7) στον ημιτελικό της απόστασης. Ο αθλητής, ο οποίος ταξίδεψε με 1.53.39, προκρίθηκε στον επόμενο γύρο με την έκτη επίδοση.

Αργή κούρσα τακτικής και υπομονής έγινε στην πρώτη προκριματική σειρών των 800 μ., όπου μετείχε ο Φώτης Μπένης. Ο Έλληνας αθλητής τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 1.56.97 τρέχοντας στα τελευταία 120 μ. στον τέταρτο διάδρομο. Από την αρχή επέλεξε να βρεθεί στις πρώτες θέσεις, ωστόσο κάποια κλεισίματα στα τελευταία 200 μ. τον ανάγκασαν να βγει σε εξωτερικούς διαδρόμους. Έτσι, κατέλαβε την 26η θέση στο σύνολο των τεσσάρων προκριματικών σειρών.

Η Κωνσταντίνα Κάρτσωνα δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό της σφυροβολίας, σε έναν αγώνα όπου ήταν στις δυνατότητες της. Παρόλα αυτά η νεαρή αθλήτρια ολοκλήρωσε με αξιοπρέπεια την παρουσία της και βολή στα 60,52 μ., που της έδωσε την 13η θέση. Η αθλήτρια του Κώστα Δρακόπουλου ξεκίνησε με άκυρη βολή πέτυχε 60,49 μ. στη δεύτερη βολή προσπάθεια και 60,52 μ. στην τρίτη.

Η 12άδα έκλεισε στα 60,86 μέτρα.