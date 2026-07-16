Τελικός για Γκόγκα και Αλατάκη, ημιτελικός για Αντωνάτου και Τσίγκα

Με δύο ελληνικές παρουσίες θα εκπροσωπηθεί η χώρα μας στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι, καθώς τόσο ο Αλέξανδρος Γκόγκας όσο και ο Γιάννης Αλατάκης πήραν την πρόκριση για τον αγώνα του Σαββάτου.

Ο Γκόγκας πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 2,05 μ., παρότι από τις προσπάθειες στα 2,01 μ. του σκίστηκε το παπούτσι και ο προπονητής του Θοδωρής Δόσης, του το έδεσε με tape. Ο αθλητής πέρασε με την πρώτη τα 1,90 μ., με την τρίτη τα 1,96 μ., με τη δεύτερη τα 2,01 μ. και την τρίτη τα 2,05 μ. και πέρασε όγδοος.

Ο Αλατάκης ξεκίνησε με έγκυρα άλματα στα 1,84 μ., 1,90 μ, 1,96 μ. και πέρασε με την τρίτη τα 2,01 μέτρα. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να υπερβεί τα 2,05 μέτρα. Το ρεκόρ του αθλητή είναι 2,09 μ., ύψος που θέλει να βελτιώσει στον τελικό για να έχει ένα καλό πλασάρισμα.

Όπως άλλωστε αναμενόταν η Αποστολία Αντωνάτου προκρίθηκε εύκολα στον ημιτελικό των 100 μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που ξεκίνησε σήμερα το Ριέτι. Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ με 11.59 τερμάτισε πρώτη στην πρώτη προκριματική σε 11.63. Η αθλήτρια του Ανδρέα Λιναρδάτου δε χρειάστηκε να πιέσει περισσότερο τον εαυτό της, αφού από την αρχή έφυγε μπροστά και διατήρησε την υπεροχή της.

Ο ημιτελικός του αγωνίσματος θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής (17/7, 19.10), ενώ την ίδια ημέρα θα γίνει και ο τελικός. Η Αντωνάτου μετέχει στη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες που φτάνουν μέχρι τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου, σε μια διοργάνωση όπου το επίπεδο στο αγώνισμα είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Στον ημιτελικό των 100 μ. προκρίθηκε και η Ιωάννα Τσίγκα, που ήταν τρίτη στην τρίτη προκριματική σειρά με 11.75. Η νεαρή έμεινε λίγο πίσω στην εκκίνηση, ωστόσο ανάκτησε γρήγορα και τερμάτισε εντός της πρώτης τριάδας που έδινε απευθείας πρόκριση. Η Τσίγκα έχει ατομικό ρεκόρ την απόσταση 11.71.