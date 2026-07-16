«Οικία Κοκοβίκου»: Το περίφημο σπίτι της Ελενίτσας και του Αντωνάκη στην Πλάκα, επί της οδού Τριπόδων 32 (vid)

Στην καρδιά της Πλάκας, στην οδό Τριπόδων 32, βρίσκεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: η περίφημη «οικία Κοκοβίκου», που έγινε γνωστή μέσα από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Το κτίριο ανάγεται στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ενώ η ύπαρξη του κυρίως οικοδομήματος και των προσκτισμάτων του τεκμηριώνεται ήδη από την περίοδο 1836-1837. Πρόκειται για ένα ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα παλαιάς αθηναϊκής κατοικίας. Το τριώροφο κτίσμα, συνολικής επιφάνειας 266 τετραγωνικών μέτρων, ξεχωρίζει για το συνεχές ξύλινο χαγιάτι στις διαφορετικές στάθμες του και για την εσωτερική αυλή, ακολουθώντας πρότυπα της πρώιμης οθωνικής περιόδου και μια οικιστική τυπολογία που είχε διαμορφωθεί στην Πλάκα κατά τα χρόνια της Οθωμανοκρατίας.

Το σπίτι πέρασε στη συλλογική μνήμη μέσα από την κλασική ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα, όπου αποτέλεσε την κινηματογραφική κατοικία του Αντωνάκη Κοκοβίκου και της Ελενίτσας. Η αυλή, το ξύλινο χαγιάτι, η χαρακτηριστική σκάλα και τα δωμάτιά του έγιναν το σκηνικό μιας από τις πιο αγαπημένες ιστορίες του ελληνικού κινηματογράφου, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού.

Η εικόνα του σπιτιού συνδέθηκε με τη νοσταλγική ατμόσφαιρα της παλιάς Αθήνας, αλλά και με μια Πλάκα διαφορετική από τη σημερινή, γεμάτη μικρές αυλές, λαϊκές κατοικίες και γειτονιές όπου η καθημερινή ζωή εκτυλισσόταν πίσω από χαμηλές μάντρες και ξύλινα μπαλκόνια.

Πηγή: newsbeast.gr