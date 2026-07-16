Τελικός Σούπερ Καπ στην Πολωνία, ανοιχτός επαναληπτικός στη Μολδαβία

Η πρωταθλήτρια Λεχ Πόζναν υποδέχεται στο γήπεδό της την κυπελλούχο Γκόρνικ Ζάμπρζε στον νοκ άουτ τελικό του Σούπερ Καπ. Επαναληπτικός στον α’ γύρο του Κόνφερενς Λιγκ ανάμεσα στη Μιλσάμι και τη Βέλεζ Μόσταρ, με το πρώτο ματς να έχει λήξει 1-1.

Οι 11 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Λεχ Πόζναν και την Γκόρνικ Ζάμπρζε έμειναν στο Under 3,5 γκολ και οι 6/8 πιο πρόσφατους έληξαν με Under 2,5.

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά στέφθηκε πρωταθλήτρια η Λεχ Πόζναν και για δέκατη συνολικά στην ιστορία της. Θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της από τον 3ο προκριματικό γύρο στις αρχές του επόμενου μήνα. Στα φιλικά του Ιουλίου νίκησε 3-1 την 6η στο σλοβακικό πρωτάθλημα Ποντμπρέζοβα και 4-0 τη 10η στην Τσεχία Μποχίμιανς. Στον πάγκο της παραμένει ο 55χρονος Δανός Νιλς Φρεντέρικσεν. Εκτός από το Κύπελλο που το κατέκτησε κερδίζοντας 2-0 τη Ράκοβ στον τελικό, η Γκόρνικ Ζάμπρζε κατετάγη και 2η στο πρωτάθλημα, για πρώτη φορά μετά από το 1991. Τελευταίος της τίτλος ήταν το 1988, αλλά δεν παύει να έχει πάρει 14 πρωταθλήματα στην Ekstraklassa. Θα παίξει επίσης στο Τσάμπιονς Λιγκ, στον 2ο προκριματικό, αντιμετωπίζοντας την προσεχή Τρίτη τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. Στο πιο πρόσφατο φιλικό της νίκησε 2-0 τη δανέζικη Νόρντζελαντ με δύο τέρματα του Νιγηριανού Ίσμαχιλ, ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Λεχ Πόζναν. Ιδιοκτήτης της ομάδας είναι ο Λούκας Ποντόλσκι, ο οποίος έπαιξε την τελευταία πενταετία στον σύλλογο, για να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν στα 41 του χρόνια. Στα προημιτελικά του Κυπέλλου τον Μάρτιο η Γκόρνικ πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο όπου αγωνίζεται απόψε (1-0), έχοντας χάσει προηγουμένως δύο φορές για τη λίγκα. Δεν είναι απίθανο να δούμε το ματς να συνεχίζεται μετά το 90λεπτο.

Σε ένα ματς που είχε 7 κίτρινες, η Μιλσάμι πήρε το προβάδισμα στο 54’, για να ισοφαριστεί τελικά στο 92’ από τη Βέλεζ (1-1) στη Ζένιτσα. Το μολδαβικό πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει και η Μιλσάμι βρίσκεται στην 7η θέση ανάμεσα σε 8 ομάδες, χωρίς να έχει σημειώσει ακόμα γκολ και με 0-1-2 απολογισμό. Το πρωτάθλημα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης θα ξεκινήσει στις 8 Αυγούστου, με την 4η πέρσι Βέλεζ να αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα την κάτοχο του τίτλου Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Το 2025 αποκλείστηκε στον α’ γύρο της ίδιας διοργάνωσης, παραχωρώντας 1-1 στην Ίντερ Κλαμπ Ντ’ Εσκάλδες και χάνοντας 5-1 στην Ανδόρα.

Η Μιλσάμι μετράει μόλις 3 νίκες στα 15 τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της, διατηρείται ωστόσο αήττητη στα 5 πιο πρόσφατα (3 ισοπαλίες). Δύο νίκες για τη Βέλεζ στους 19 εκτός έδρας αγώνες της στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Το «Χ» αποτελεί ξανά ένα αρκετά πιθανό ενδεχόμενο.

953. ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ - ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ Χ 3,60

956. ΜΙΛΣΑΜΙ - ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤΑΡ Χ 3,00