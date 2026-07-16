Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ ο Βαϊόπουλος

Η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον διεθνή κεντρικό, Βαγγέλη Βαϊόπουλο.

Ο Βαγγέλης Βαϊόπουλος θα παραμείνει παίκτης του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ υπογράφοντας νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός μίλησε μετά την επισημοποίηση της συμφωνία, αναφέροντας πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον σύλλογο, ενώ ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι να επιστρέψει απόλυτα έτοιμος.

H ανακοίνωση του ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Βαγγέλη Βαϊόπουλο. Ο διεθνής κεντρικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Η δήλωση του Βαγγέλη Βαϊόπουλου: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συνεχίζω να φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η σεζόν που πέρασε δεν ήταν αυτή που όλοι θέλαμε. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές, τραυματισμοί και εμπόδια που με κράτησαν πίσω και δεν μου επέτρεψαν να βοηθήσω την ομάδα, όσο θα ήθελα. Ευχαριστώ τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Στόχος μου είναι, να επιστρέψω απόλυτα έτοιμος, να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά και να βοηθήσω τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του, ώστε να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει».