Το μπασκετικό θαύμα της Βαλένθια: Η L'Alqueria del Basket και η Roig Arena αλλάζουν τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ (pics, vids)

Το SDNA βρέθηκε στην Ισπανία, ξεναγήθηκε στις... μαγευτικές ακαδημίες των «πορτοκαλί» και την υπερσύγχρονη Roig Arena, σε ένα μπασκετικό θάυμα στην καρδιά της Βαλένθια.

Ελάχιστοι οργανισμοί στην Ευρώπη μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν επενδύσει τόσο ολοκληρωμένα στην ανάπτυξη του μπάσκετ όσο η Βαλένθια. Το όραμα του επιχειρηματία Χουάν Ρόιγκ, ιδιοκτήτη της Mercadona και μεγάλου υποστηρικτή της Valencia Basket Club, δημιούργησε ένα μοναδικό οικοσύστημα που ενώνει την παραγωγή νέων αθλητών με μία από τις πιο σύγχρονες αρένες της Ευρώπης.

Στην καρδιά αυτού του σχεδίου βρίσκονται δύο εμβληματικά έργα: η L'Alqueria del Basket, το μεγαλύτερο προπονητικό κέντρο αποκλειστικά αφιερωμένο στο μπάσκετ στην Ευρώπη, και η Roig Arena, το νέο υπερσύγχρονο σπίτι της Valencia Basket.

L'Alqueria del Basket: Το εργοστάσιο παραγωγής ταλέντων

Η L'Alqueria del Basket εγκαινιάστηκε το 2017 με αποκλειστική χρηματοδότηση του Χουάν Ρόιγκ και αποτελεί μία επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με έναν ξεκάθαρο στόχο: να δημιουργήσει το κορυφαίο αναπτυξιακό πρόγραμμα μπάσκετ στην Ευρώπη.

Η φιλοσοφία της δεν περιορίζεται στην παραγωγή επαγγελματιών αθλητών. Αντίθετα, δίνει έμφαση στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων μέσω της περίφημης "Culture of Effort" (Cultura del Esfuerzo), μιας φιλοσοφίας που χαρακτηρίζει όλες τις δομές της Valencia Basket.

Οι εγκαταστάσεις

Το συγκρότημα θεωρείται μοναδικό στην Ευρώπη.

Διαθέτει:

13 γήπεδα μπάσκετ

σύγχρονα γυμναστήρια

αίθουσες φυσικοθεραπείας

χώρους ανάλυσης βίντεο

ιατρικό κέντρο

αίθουσες διδασκαλίας

συνεδριακούς χώρους

χώρους φιλοξενίας διεθνών τουρνουά

Όλες οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών να μπορούν να προπονούνται στις ίδιες ακριβώς συνθήκες που εργάζονται οι επαγγελματικές ομάδες της Valencia Basket.

Ένα πρότυπο ανάπτυξης αθλητών

Η L'Alqueria λειτουργεί περισσότερο ως εκπαιδευτικό ίδρυμα παρά ως απλή ακαδημία.

Οι προπονητές:

αξιολογούν τεχνικά χαρακτηριστικά

παρακολουθούν σχολική πρόοδο

συνεργάζονται με ψυχολόγους

χρησιμοποιούν επιστημονική ανάλυση απόδοσης

καταγράφουν κάθε προπόνηση μέσω video analysis

Η εξέλιξη κάθε παιδιού παρακολουθείται σε βάθος χρόνου, με εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα δίνει την ίδια βαρύτητα τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο μπάσκετ, κάτι που αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ευρώπη.

Από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα

Το μοντέλο της Valencia Basket βασίζεται στην οργανική εξέλιξη των αθλητών.

Οι νεαροί παίκτες:

αγωνίζονται στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες

συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα

προπονούνται με την πρώτη ομάδα

ενσωματώνονται σταδιακά στο επαγγελματικό επίπεδο

Η L'Alqueria έχει ήδη αναδείξει διεθνείς αθλητές και θεωρείται μία από τις κορυφαίες δεξαμενές ταλέντων της ισπανικής καλαθοσφαίρισης.

Η Roig Arena: Η νέα εποχή της Valencia Basket

Η Roig Arena αποτελεί ίσως το πιο φιλόδοξο μπασκετικό έργο που κατασκευάστηκε στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία.

Με ιδιωτική επένδυση ύψους περίπου 280 εκατομμυρίων ευρώ, το νέο γήπεδο σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για το μπάσκετ αλλά και για συναυλίες, διεθνή events και μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά

περίπου 47.000 τ.μ.

χωρητικότητα άνω των 15.000 θεατών για αγώνες μπάσκετ

έως 20.000 για συναυλίες

περισσότερες από 1.000 θέσεις στάθμευσης

VIP Suites

premium lounges

εμπορικοί χώροι

εστιατόρια

ψηφιακές υποδομές τελευταίας γενιάς

Έδρα της Valencia Basket

Η Roig Arena αντικατέστησε την ιστορική Fonteta ως μόνιμη έδρα της Valencia Basket, αποτελώντας το νέο επιχειρησιακό κέντρο του συλλόγου.

Το συγκρότημα έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, φιλοξενώντας:

αγώνες EuroLeague

Liga Endesa

γυναικεία ομάδα

διεθνείς διοργανώσεις

συναυλίες

εταιρικά συνέδρια

πολιτιστικές εκδηλώσεις

Ένα μπασκετικό campus μοναδικό στην Ευρώπη

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Βαλένθια είναι ότι όλες οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο ίδιο αθλητικό campus.

Σε ελάχιστα λεπτά με τα πόδια συνδέονται:

L'Alqueria del Basket

Roig Arena

οι βοηθητικές εγκαταστάσεις

χώροι αποκατάστασης

διοικητικά γραφεία

εκπαιδευτικοί χώροι

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο "Basketball Village", όπου ένας αθλητής μπορεί να ξεκινήσει από τις ακαδημίες και να φτάσει μέχρι την EuroLeague χωρίς να αλλάξει προπονητικό περιβάλλον.

Η φιλοσοφία του Χουάν Ρόιγκ

Πίσω από όλο το project βρίσκεται ο επιχειρηματίας Juan Roig.

Η επένδυσή του δεν περιορίζεται στις επαγγελματικές επιτυχίες.

Στόχος του είναι:

ανάπτυξη του ισπανικού μπάσκετ

ανάδειξη νέων αθλητών

σύνδεση εκπαίδευσης και αθλητισμού

δημιουργία μίας μόνιμης αθλητικής κληρονομιάς για τη Βαλένθια.

Το ίδιο όραμα συνδέει τη L'Alqueria, τη Valencia Basket, το Ίδρυμα Trinidad Alfonso και τη Roig Arena σε ένα ενιαίο οικοσύστημα αθλητισμού και κοινωνικής προσφοράς.

Το μέλλον

Η ολοκλήρωση της Roig Arena σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Valencia Basket, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. Η ανάληψη της διοργάνωσης του Copa del Rey το 2026 και το 2027 επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο που αποκτά πλέον η Βαλένθια στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη.

Η συνύπαρξη της μεγαλύτερης ακαδημίας μπάσκετ της Ευρώπης με μία υπερσύγχρονη αρένα δημιουργεί ένα μοντέλο που ήδη μελετούν σύλλογοι από ολόκληρη την ήπειρο. Για πολλούς ειδικούς, η Βαλένθια δεν επένδυσε απλώς σε εγκαταστάσεις· επένδυσε σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ των επόμενων δεκαετιών.