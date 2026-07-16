ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel- Novibet: Μαζί για τρίτη χρονιά

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2026 – Η ΚΑΕ Πανιώνιος COSMORAMA Travel και η Novibet ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας τους για τρίτη διαδοχική χρονιά, επισφραγίζοντας έναν ισχυρό δεσμό που έχει οικοδομηθεί πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και τη διαχρονική στήριξη του ελληνικού αθλητισμού.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας συνεργασίας με σταθερές βάσεις, μέσα από την οποία η Novibet βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, στηρίζοντας την αγωνιστική της προσπάθεια και τις προοπτικές της.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος COSMORAMA Travel εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Novibet για τη συνεπή παρουσία και την ουσιαστική υποστήριξή της, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην προσπάθεια του Συλλόγου να παραμένει πιστός στην ιστορία, τις αρχές και την ταυτότητά του.

Για τη Novibet, η επένδυση στον ελληνικό αθλητισμό αποτελεί στρατηγική επιλογή. Μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς που ξεχωρίζουν για την ιστορία, τη δυναμική και τις προοπτικές τους, η εταιρεία ενισχύει έμπρακτα την ανάπτυξη του αθλητικού οικοσυστήματος και τη διαμόρφωση ενός ισχυρού περιβάλλοντος για τον ελληνικό αθλητισμό.

Η ανανέωση της συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μακροχρόνια σχέση της ΚΑΕ Πανιώνιος COSMORAMA Travel και της Novibet, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν μαζί, με συνέπεια, εμπιστοσύνη και κοινό προσανατολισμό για το μέλλον.

Η Novibet δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα της διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Με παρουσία σε αγορές της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής (Ελλάδα, Κύπρο, Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή και Ιρλανδία), γραφεία σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό, καθώς και περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών διεθνώς. Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί ως Great Place to Work® για το 2025 σε Ελλάδα, Μάλτα και Βραζιλία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, η Novibet υλοποιεί πρωτοβουλίες που δημιουργούν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, προωθώντας την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και δράσεις για την προστασία των αδέσποτων ζώων.

O Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. ιδρύθηκε το 1890 στην Σμύρνη και είναι ο πλέον Ιστορικός Σύλλογος στην Ελλάδα. Το τμήμα μπάσκετ του Πανιωνίου ιδρύθηκε το 1919 στη Σμύρνη και ήταν από τα πρώτα στον Ελλαδικό χώρο. Η ομάδα διαθέτει μακρά και λαμπρή παράδοση στο άθλημα, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο το 1991 ενώ αποτελεί διαχρονικά αιμοδότη όλων των Εθνικών ομάδων, με σύμβολο τον Φάνη Χριστοδουλου, μέλος της χρυσής Εθνικής Ελλάδας του 1987.Παράλληλα καλλιεργεί το άθλημα σε βάθος με εκατοντάδες παιδιά να αθλούνται να μαθαίνουν μπάσκετ στα τμήματα υποδομής.