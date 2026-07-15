Επικράτηση Αλαφούζου στη Λίγκα: Ομόφωνα νέος πρόεδρος στη SL, δέχθηκε τον 2ο χρόνο ο Μαρινάκης

Η ενωτική πρόταση της ΕΠΟ πέρασε, οι προτάσεις Μαρινάκη απορρίφθηκαν και τελικά ομόφωνα νέος πρόεδρος της Λίγκας ο Γιάννης Αλαφούζος. Μπροστά στην ήττα, ο Μαρινάκης δέχθηκε να είναι πρόεδρος τον 2ο χρόνο.

Με μοναδική παραφωνία τον Βόλο που με ρητορική διαφωνίας από τον Μπέο στάθηκε απέναντι στην υποψηφιότητα Αλαφούζου, η Λίγκα εξέλεξε νέο πρόεδρο τον Γιάννη Αλαφούζο.

Η εκλογική διαδικασία ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Γιάννη Αλαφούζο αλλά και τον Μάκη Γκαγκάτση, που κατάφερε με την πρόταση του να επικρατήσει η ενότητα έναντι της τοξικότητας.

Η πρόταση του προέδρου της ΕΠΟ για 1+1 χρόνο έγινε από χθες δεκτή από τον Αλαφούζο αλλά αποδοκιμάστηκε ως «στημένη» από τον Μαρινάκη. Η ΕΠΟ ενημέρωσε πως δεν θα στηρίξει όποιον διαφωνήσει καθώς μοναδικός στόχος ήταν να βγει η Λίγκα από το αδιέξοδο.

Μαρινάκης και Μπέος αντιτάχθηκαν στην πρόταση και σήμερα, αλλά μπροστά στο φάσμα της ήττας με 8-7, καθώς η ΕΠΟ είχε γνωστοποιήσει πως θα ψήφιζε υπέρ Αλαφούζου, αναγκάστηκε να κάνει πίσω.

Ο Μαρινάκης ζήτησε έστω να διοικήσει τον πρώτο χρόνο αλλά ούτε αυτή του η πρόταση έγινε δεκτή.

Ο Αλαφούζος τελικά θα είναι ο νέος πρόεδρος της Λίγκας από σήμερα ενώ τα μέλη του συνεταιρισμού δεσμεύθηκαν ότι από τον 2ο χρόνο θα διοικήσει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Τελικώς η ενότητα και η ψυχραιμία επικράτησαν…