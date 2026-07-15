Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα «10άρι» και Ραστόντερ στην κορυφή κόντρα στην Ραπίντ (pic)

Με αρκετές αλλαγές παρατάσσει το «Τριφύλλι» κόντρα στην Ραπίντ Βιέννης ο Νίστρουπ, βάζοντας τον Ταμπόρδα στο «10» και τον Ραστόντερ στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει έως τώρα εξαιρετική εικόνα στα φιλικά προετοιμασίας του, μετρώντας 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, κόντρα σε Χέλμοντ (4-0), Άγιαξ (3-1) και Γκρασχόπερ (3-0). Πριν τις αναμετρήσεις με την Πάκσι λοιπόν εκκρεμεί ένα τελευταίο τεστ, που θα λάβει χώρα σήμερα (19:00) απέναντι στην Ραπίντ Βιέννης.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ντάβιντε Καλάμπρια που έμεινε εκτός αποστολής λόγω προβλήματος, αλλά και στον νεοαποκτηθέντα Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πένια, με τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα στα άκρα της άμυνας και τους Ντε Φράι και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στα χαφ θα είναι οι Τσέριν και Καμαρά, με τον Ταμπόρδα μπροστά τους, τους Αντίνο και Ζαρουρί στα «φτερά» και τον Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης.

Ραπίντ Βιέννης (Θόρουπ): Χεντλ, Σέλερ, Γιάο, Τίλιο, Άνταμσεν, Ντεμίρ, Άουερ, Αμανέ, Μπάιλιτς, Χαϊνταρά, Μπόλα.