Με Ντε Φράι αρχηγό κόντρα στην Ραπίντ ο Παναθηναϊκός

Ο Στέφαν Ντε Φράι θα φέρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ραπίντ Βιέννης.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 19:00 από την Ραπίντ Βιέννης, στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ λοιπόν κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Στέφαν Ντε Φράι (που έκανε ντεμπούτο κόντρα στην Γκρασχόπερ).

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί ωστόσο, είναι ότι ο πολύπειρος στόπερ θα φέρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, μόλις στην δεύτερη εμφάνισή του με την πράσινη φανέλα, παρά την παρουσία και του Άνταμ Τσέριν στο αρχικό σχήμα.