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Με Ντε Φράι αρχηγό κόντρα στην Ραπίντ ο Παναθηναϊκός

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Στέφαν Ντε Φράι θα φέρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ραπίντ Βιέννης.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 19:00 από την Ραπίντ Βιέννης, στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ λοιπόν κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Στέφαν Ντε Φράι (που έκανε ντεμπούτο κόντρα στην Γκρασχόπερ).

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί ωστόσο, είναι ότι ο πολύπειρος στόπερ θα φέρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, μόλις στην δεύτερη εμφάνισή του με την πράσινη φανέλα, παρά την παρουσία και του Άνταμ Τσέριν στο αρχικό σχήμα.

Με Ντε Φράι αρχηγό κόντρα στην Ραπίντ ο Παναθηναϊκός