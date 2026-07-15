Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Κλείνει» τον Νταρόν Ράσελ η Μονακό

Κοντά στην απόκτηση του Νταρόν Ράσελ φέρεται να βρίσκεται η Μονακό.

Όπως μεταδίδει το Basketnews η ομάδα του Πριγκιπάτου, που αποτελεί αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον Δ’ όμιλο του Eurocup, βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επίτευξη συμφωνίας με τον Ντάρον Ράσελ.

Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ προσέλκυσε το ενδιαφέρον ομάδων της EuroLeague μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με την Κλουζ.

Σε 19 συμμετοχές στο EuroCup, είχε κατά μέσο όρο 19,8 πόντους, 6,2 ασίστ, 3,6 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα σε λιγότερα από 28 λεπτά ανά αγώνα, σουτάροντας με 47% στα δίποντα και 33% στα τρίποντα.

Η κορυφαία εμφάνιση του ήρθε απέναντι στη Νεπτούνας, όταν σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 37 πόντους, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ.