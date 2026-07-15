«Θετικός για Ρίβερ Πλέιτ ο Ορτέγκα - Τόσα ζητάει ο Ολυμπιακός για να τον παραχωρήσει»

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα είναι θετικός στο να μετακομίσει στην Ρίβερ Πλέιτ, αλλά οι Πειραιώτες δεν τα έχουν βρει στο οικονομικό με τους Αργεντίνους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο Ορτέγκα είναι θετικός σε πιθανή μετακίνηση στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ρίβερ Πλέιτ, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα έχουν βρει με τους Αργεντίνους στο οικονομικό κομμάτι.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φερνάντο Παντρόν, ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στην πρόταση της Ρίβερ και στις απαιτήσεις που έχει θέσει ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες ζητάνε ένα ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσουν και η Ρίβερ Πλέιτ δεν έχει φτάσει ακόμη στα χρήματα αυτά, ενώ οι διαπραγματεύσεις.