Από το Άλκμααρ στην Κοπεγχάγη: Οι μεγάλες (ευρωπαϊκές) βραδιές του Χατζηδιάκου

Ο 29χρονος στόπερ ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πριν πατήσει το χορτάρι της Τούμπας, το SDNA παρουσιάζει τις εμφανίσεις που τον καθιέρωσαν στην Ευρώπη, από τα χρόνια της ΑΖ Άλκμααρ, μέχρι την νταμπλούχο Δανίας, Κοπεγχάγη.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε απόλυτη συμφωνία με την Κοπεγχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, με τον 29χρονο διεθνή στόπερ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Πρόκειται για έναν αμυντικό με περισσότερες από 300 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, γεμάτες παραστάσεις από Eredivisie, Serie A, ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φυσικά την Εθνική Ελλάδας.

Από την ανάδειξή του στην ΑΖ Άλκμααρ μέχρι την κατάκτηση του νταμπλ με την Κοπεγχάγη, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει... υπογράψει αρκετές εμφανίσεις που κέρδισαν εξαιρετικές κριτικές από τον ολλανδικό, ιταλικό και δανέζικο Τύπο.

Το ευρωπαϊκό «statement» απέναντι στη Νάπολι

Η σεζόν 2020-21 αποτέλεσε σημείο καμπής για τον Έλληνα στόπερ. Στην εκτός έδρας νίκη (0-1) της Άλκμααρ με 1-0 επί της Νάπολι για το Europa League πραγματοποίησε μία από τις πιο ώριμες εμφανίσεις της καριέρας του.

Οι ολλανδικές ιστοσελίδες τον κατέταξαν μεταξύ των κορυφαίων του αγώνα, χάρη στις συνεχείς επεμβάσεις, την ηρεμία στο build up και την αποτελεσματικότητά του απέναντι στους επιθετικούς των Ιταλών.

Δεν ήταν ένα μεμονωμένο παιχνίδι. Εκείνη η ευρωπαϊκή πορεία ανέβασε σημαντικά τις μετοχές του, με τον Χατζηδιάκο να καθιερώνεται ως ένας από τους πιο σταθερούς κεντρικούς αμυντικούς της Eredivisie.

Αρχηγός της Άλκμααρ και κυρίαρχος απέναντι στον Άγιαξ

Η περίοδος 2021-22 ήταν ίσως η πιο ολοκληρωμένη του στην Ολλανδία.

Ως αρχηγός πλέον της Άλκμααρ, ξεχώρισε ιδιαίτερα στα μεγάλα παιχνίδια απέναντι στον Άγιαξ, όπου οι αξιολογήσεις των media στάθηκαν στην ηγετική του παρουσία, στις κερδισμένες μονομαχίες και στην ικανότητά του να οργανώνει ολόκληρη την αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Εκείνη την περίοδο καθιερώθηκε ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους αμυντικούς του ολλανδικού πρωταθλήματος, με τις εμφανίσεις του να προσελκύουν το ενδιαφέρον συλλόγων από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η δύσκολη αλλά χρήσιμη εμπειρία της Serie A

Η μεταγραφή του στην Κάλιαρι το καλοκαίρι του 2023 δεν συνοδεύτηκε από συνεχή χρόνο συμμετοχής, ωστόσο στα 15 παιχνίδια του οι ιταλικές αξιολογήσεις στάθηκαν στη μαχητικότητα και τις σωστές τοποθετήσεις του.

Παρότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί βασικός, η παρουσία του στη Serie A λειτούργησε ως σημαντικό σχολείο απέναντι σε επιθετικούς κορυφαίου επιπέδου.

Νταμπλούχος και πρωταγωνιστής στην Κοπεγχάγη

Η μετακίνησή του στην Κοπεγχάγη αποδείχθηκε καθοριστική για την αναγέννηση της καριέρας του.

Από την πρώτη του σεζόν (2024-25) στη Δανία εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ οι εμφανίσεις του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

Οι δανικές αναλύσεις στάθηκαν στην ηρεμία του υπό πίεση, στις σωστές μεταβιβάσεις από την άμυνα και στην ηγετική παρουσία που έφερε στα αποδυτήρια, στοιχεία που οδήγησαν την Κοπεγχάγη να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς και να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή το καλοκαίρι του 2025.

Τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ

Ο Χατζηδιάκος δεν είναι ο αμυντικός που θα εντυπωσιάσει με θεαματικές ενέργειες. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι η συνέπεια. Διαβάζει γρήγορα τις φάσεις, σπάνια χάνει τη θέση του, είναι δυνατός στον αέρα και μπορεί να μεταφέρει σωστά την μπάλα από την άμυνα προς τη μεσαία γραμμή.

Η παρουσία του σε 213 αγώνες με την Άλκμααρ, η εμπειρία της Serie A, οι ευρωπαϊκές παραστάσεις και η πρωταγωνιστική συμμετοχή στην πρωταθλήτρια Δανίας, Κοπεγχάγη, συνθέτουν το προφίλ ενός ώριμου στόπερ, που βρίσκεται στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία και έρχεται στον ΠΑΟΚ με παραστάσεις πρωταθλητισμού και υψηλών απαιτήσεων.