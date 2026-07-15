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Έκανε πίσω μπροστά στην ήττα ο Μαρινάκης, τώρα δέχεται τον 1+1 χρόνο

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Εγκλωβισμένος ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, με την ήττα προ των πυλών, ανακοίνωσε λίγο πριν την ψηφοφορία ότι δέχεται την ενωτική πρόταση της ΕΠΟ να διοικήσει για 1+1 χρόνο με τον Αλαφούζο!

Μερική ανατροπή του σκηνικού προκάλεσε η διαφαινόμενη ήττα του Μαρινάκη στη Λίγκα.

Το μπλοκ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού στρίμωξε τον Μαρινάκη που έκανε από χθες προτάσεις για να μην διοικήσει ο Αλαφούζος και τελικά συμφώνησε πριν λίγο να αποδεχθεί την πρόταση της ΕΠΟ που χθες αποδοκίμασε.

Αυτή την ώρα ο Μαρινάκης φαίνεται να αποδέχεται την πρόταση επίλυσης του αδιεξόδου που κατέθεσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ ζητώντας όμως να διοικήσει εκείνος τον πρώτο χρονο.

Ούτε αυτό το αίτημα όμως έγινε δεκτό από τον Αλαφούζο και, προς ώρας, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

Έκανε πίσω μπροστά στην ήττα ο Μαρινάκης, τώρα δέχεται τον 1+1 χρόνο