Έκανε πίσω μπροστά στην ήττα ο Μαρινάκης, τώρα δέχεται τον 1+1 χρόνο

Εγκλωβισμένος ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, με την ήττα προ των πυλών, ανακοίνωσε λίγο πριν την ψηφοφορία ότι δέχεται την ενωτική πρόταση της ΕΠΟ να διοικήσει για 1+1 χρόνο με τον Αλαφούζο!

Μερική ανατροπή του σκηνικού προκάλεσε η διαφαινόμενη ήττα του Μαρινάκη στη Λίγκα.

Το μπλοκ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού στρίμωξε τον Μαρινάκη που έκανε από χθες προτάσεις για να μην διοικήσει ο Αλαφούζος και τελικά συμφώνησε πριν λίγο να αποδεχθεί την πρόταση της ΕΠΟ που χθες αποδοκίμασε.

Αυτή την ώρα ο Μαρινάκης φαίνεται να αποδέχεται την πρόταση επίλυσης του αδιεξόδου που κατέθεσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ ζητώντας όμως να διοικήσει εκείνος τον πρώτο χρονο.

Ούτε αυτό το αίτημα όμως έγινε δεκτό από τον Αλαφούζο και, προς ώρας, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.