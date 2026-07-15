Ελλάς Σύρου: Πήρε Πρεβεζιάνο και Τακεσιάν

Την μεταγραφική της ενίσχυση συνεχίζει η Ελλάς Σύρου, που απέκτησε ενόψει της νέας σεζόν τους Χρήστο Πρεβεζιάνο και Γκαραμπέτ Τακεσιάν.

Οι νησιώτες προχωρούν την διαμόρφωση του ρόστερ τους για τη νέα σεζόν και έφτασαν σε συμφωνία τόσο με τον Χρήστο Πρεβεζιάνο, που επιστρέφει στην Σύρο, όσο και με τον Γκαραμπέτ Τακεσιάν, που πέρσι έπαιξε στο Αιγάλεω και προέρχεται από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση για Πρεβεζιάνο:

«Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Πρεβεζιάνο.

Ο Χρήστος επιστρέφει στη Σύρο, εκεί όπου φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ελλάς τη σεζόν 2023/24, αποτελώντας έναν από τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στη Super League 2 με τη φανέλα των Χανίων, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.

Η επιστροφή του ενισχύει σημαντικά το νεανικό και φιλόδοξο σύνολο της ομάδας μας, με την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει έναν από τους πρωταγωνιστές της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Χρήστο, σου ευχόμαστε υγεία και μία ακόμη χρονιά γεμάτη επιτυχίες με τα χρώματα της Ελλάς Σύρου!».

Η ανακοίνωση για Τακεσιάν:

«Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γκαραμπέτ Τακεσιάν.

Ο 19χρονος μέσος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Αιγάλεω και κατέγραψε συνολικά 13 συμμετοχές, έχοντας διακριθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της κατηγορίας.

Γκαραμπέτ σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».