Υπεύθυνος επικοινωνίας Σαμσουνσπόρ: «Πολύ χαμηλή η πρόταση του Παναθηναϊκού για Φαν Ντρόνγκελεν» (pic)

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Σαμσουνσπόρ τόνισε ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν απορρίφθηκε, ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Τραμπζονσπόρ συνεχίζονται.

Ο Παναθηναϊκός δεδομένα θέλει να αποκτήσει τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν για το κέντρο της άμυνας, όμως οι επαφές με την Σαμσουνσπόρ δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της τουρκικής ομάδας να τονίζει ότι η πρόταση των «πράσινων» ήταν πολύ χαμηλή.

Όσον αφορά το ενδιαφέρον της Τραμπζονσπόρ για τον ποδοσφαιριστή, εξήγησε ότι οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων συνεχίζονται σε επίπεδο προέδρων και εφόσον ο σύλλογος της Τραπεζούντας προσφέρει ένα ικανοποιητικό ποσό, τότε η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ο Παναθηναϊκός, μια ελληνική ομάδα, κατέθεσε πρόταση για τον Ντρόνγκελεν, αλλά τη θεωρήσαμε πολύ χαμηλή. Πρόταση κατέθεσε και η Τραμπζονσπόρ. Εάν προσφερθεί ικανοποιητικό ποσό, ο Ντρόνγκελεν θα μεταγραφεί στην Τραμπζονσπόρ. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο προέδρων».

Samsunspor Basın Sözcüsü: "Drongelen'e Yunan takımı Panathinaikos teklifte bulundu ama teklif bize düşük geldi.



Trabzonspor da teklif verdi. İyi bir rakam verilirse Drongelen Trabzonspor'a verilecek. Başkanlık düzeyinde görüşmeler devam ediyor." pic.twitter.com/zb3skurRxf — Kulis TV (@KulisTivi) July 15, 2026

Το Who is Who

Ο Φαν Ντρόγκελεν ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του και πέρασε από τις ακαδημίες της Αξέλ, της JVOZ και της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το Ιανουάριο του 2016 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Σπάρτα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές (με 1 γκολ και 1 ασίστ).

Επόμενος σταθμός του ήταν το Αμβούργο, το οποίο έβγαλε από τα ταμεία του 3 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει το καλοκαίρι του 2017. έμεινε εκεί για μια 4ετία και συνολικά έπαιξε 95 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 2 γκολ και 3 ασίστ και «κερδίζοντας» την μεταγραφή στην Ουνιόν Βερολίνου, έναντι 500 χιλ. ευρώ.

Στην γερμανική πρωτεύουσα ωστόσο δεν βρήκε ποτέ χώρο και χρόνο συμμετοχής, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός στην Μαλίν (10 συμμετοχές) και την Χάνσα Ροστόκ (23 συμμετοχές - 1 γκολ) και τελικά να πωληθεί το 2023 στην Σαμσουνσπόρ για 200 χιλ. ευρώ.

Με την ομάδα της Σαμψούντας έχει αγωνιστεί 112 φορές και μετράει 8 γκολ και 3 ασίστ, πραγματοποιώντας τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του.

Σε διεθνές επίπεδο, μετράει 18 συμμετοχές με την Κ21 της Ολλανδίας, ενώ είχε παίξει και στις Κ17, Κ18 και Κ19, δίχως να φτάσει ποτέ στην πρώτη ομάδα.