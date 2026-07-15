Μπακς, Χοκς και Κλίπερς ενδιαφέρονται για τον Ουότσον

Ο Πέιτον Ουότσον έχει αρκετούς… μνηστήρες, ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστή η στάση των Ντένβερ Νάγκετς.

Οι ομάδες στο ΝΒΑ συνεχίζουν να σχεδιάζουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν και ένας παίκτης που έχει… τραβήξει αρκετά βλέμματα είναι ο Πέιτον Ουότσον των Ντένβερ Νάγκετς.

Σύμφωνα με το «Stein Line», οι Μιλγουόκι Μπακς, οι Ατλάντα Χοκς και οι Λος Άντζελες Κλίπερς ενδιαφέρονται για ένα πιθανό sign-and-trade. Ωστόσο, δεν είναι γνωστή η στάση των Ντένβερ Νάγκετς.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο οργανισμός θα μάτσαρε τις προσφορές που θα γίνονταν στον παίκτη, αλλά την ίδια ώρα δεν θέλει να ξεπεράσει το second apron.

Έτσι, το μέλλον του 24χρονου παραμένει αβέβαιο και μένει να φανεί ποια φανέλα θα φοράει στο πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.