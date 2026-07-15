Bατή η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό στο Champions League

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει ξανά το «παρών» στους ομίλους του Champions League και η κλήρωση της διοργάνωσης του επεφύλαξε μια σχετικά ευνοϊκή εξέλιξη, καθώς απέφυγε τις κορυφαίες δυνάμεις της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη γερμανική Μπερλίν, την τουρκική Γαλατάσαραϊ, καθώς και μία ακόμη ομάδα που θα προκύψει από τη διαδικασία των προκριματικών.

Η συμμετοχή στη φάση των ομίλων του Champions League συνεπάγεται αναμετρήσεις με ομάδες υψηλού επιπέδου, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν και μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα. Ο Παναθηναϊκός, επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μπορεί να βρέθηκε απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, όμως απέφυγε αρκετά από τα «βαριά» ονόματα της κλήρωσης.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» τοποθετήθηκαν στον 1ο όμιλο μαζί με την πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπερλίν, τη Γαλατάσαραϊ από την Τουρκία και την ομάδα που θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της μέσω των προκριματικών.

Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός δεν θα βρει στον δρόμο του τις Περούτζια, Ζαβιέρτσιε, Τσιβιτανόβα και Λούμπλιν, ενώ από το δεύτερο απέφυγε τις Ζιράτ, Βαρσάβα, Βερόνα και Λούνεμπουργκ. Η σημαντικότερη «αποφυγή» όμως ήταν αυτή της Τρεντίνο, η οποία βρέθηκε στο τέταρτο γκρουπ λόγω της wild card που έλαβε, αποτελώντας έναν από τους πιο δύσκολους πιθανούς αντιπάλους.

Οι όμιλος του Champions League Ανδρών

Α Όμιλος

Μπερλίν

Γαλατάσαραϊ

Παναθηναϊκός

Χιλασεντίτσι Μπακού – Σπόρτινγκ / Όριον ή Στιπ – Λιουμπλιάνα

Β’ Όμιλος

Περούτζια

Ζιράτ

Μονπελιέ

Ντιναμό Βουκουρεστίου

Γ’ Όμιλος

Ζαβιέρτσιε

Λούνεμπουργκ

Καρλοβάτσκο

Λας Πάλμας

Δ’ Όμιλος

Τσιβιτανόβα

Βαρσάβα

Μάσεεικ

Τρεντίνο

Ε’ Όμιλος

Λούμπλιν

Βερόνα

Τουρ

Νικητής προκριματικών

Τα Προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ

01/02 Κάποσβαρ – Νάπρεντακ

03/04 Παφιακός – Μλάντοστ

05/06 Κιλασεντίτσι – χωρίς αγώνα

07/08 Ντότινγχεμ – UGD Stip

09/-10 Νικητής 01/02 – Χάρτμπεργκ

11-12 Νικητής 03/04 – Λέφσκι Σόφιας

13/14 Νικητής 03/06 – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

15/16 Νικητής 07/08 – Λουμπλιάνα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

1η αγωνιστική: Γαλατάσαραϊ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπερλίν

3η αγωνιστική: Ομάδα προκριματικών – Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική: Μπερλίν – Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Γαλατάσαραϊ

6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ομάδα προκριματικών

CEV CHAMPIONS LEAGUE: ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

1η αγωνιστική: 8-10 Δεκεμβρίου

2η αγωνιστική: 5-7 Ιανουαρίου

3η αγωνιστική: 19-21 Ιανουαρίου

4η αγωνιστική: 26-28 Ιανουαρίου

5η αγωνιστική: 9-11 Φεβρουαρίου

6η αγωνιστική: 17 Φεβρουαρίου

PLAY OFF

1ο παιχνίδι: 2-4 Μαρτίου

2ο παιχνίδι: 9-11 Μαρτίου

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

1ο παιχνίδι: 23-25 Μαρτίου

2ο παιχνίδι: 30/3-1 Απριλίου

FINAL FOUR

Ημιτελικοί: 15 Μαΐου

ΤΕΛΙΚΟΣ: 16 Μαΐου

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οι πρώτοι του κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ οι δεύτεροι και ο κορυφαίος τρίτος σχηματίζουν τρία ζευγάρια και παίζουν στα πλέι οφ για μια θέση στους «8». Οι τέσσερις τρίτοι συνεχίζουν στα προημιτελικά του CEV Cup, ενώ οι τέταρτοι μένουν εκτός συνέχειας ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η τεράστια διαφορά που ισχύει από φέτος σε όλες τις διοργανώσεις της CEV είναι πως στα νοκ άουτ μετρούν μόνο οι νίκες και όχι το σκορ. Αυτό σημαίνει πως για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, αν κάθε ομάδα έχει από μία νίκη (ανεξαρτήτως σκορ) στους διπλούς νοκ άουτ αγώνες, τότε στον επαναληπτικό θα παίζεται το χρυσό σετ των 15 πόντων για να κριθεί η πρόκριση.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

1. Συνολικές νίκες

2. Βαθμοί

3. Αναλογία συνολικών κερδισμένων/χαμένων σετ

4. Αναλογία συνολικών κερδισμένων/χαμένων πόντων

5. Τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν