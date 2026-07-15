Ρόδρι: Ένα βήμα πριν από μια θέση στο... πάνθεον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Η Ισπανία βρίσκεται στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και μαζί της ο Ρόδρι απέχει πλέον μόλις 90 λεπτά από ένα ιστορικό επίτευγμα. Αν η «ρόχα» κατακτήσει το τρόπαιο στις 19 Ιουλίου, ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι θα εισέλθει σε ένα από τα πιο εκλεκτά κλαμπ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς θα έχει στην τροπαιοθήκη του Μουντιάλ, Champions League και Χρυσή Μπάλα.

Ο 30χρονος χαφ ήταν για ακόμη μία φορά η... πυξίδα της Ισπανίας στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, οδηγώντας με μαεστρία το παιχνίδι της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε. Με ηρεμία, ακρίβεια και απόλυτο έλεγχο στον άξονα, θύμισε τον Ρόδρι που είχε καθηλώσει την ποδοσφαιρική Ευρώπη πριν από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Η στατιστική του παρουσία επιβεβαίωσε την επιρροή του στο παιχνίδι. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 87% ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων, ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες (11), ενώ κυριάρχησε και στις μονομαχίες στο έδαφος, όπου μέτρησε επτά επιτυχίες.

Πλέον, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία ή την Αργεντινή. Σε περίπτωση που η «ρόχα» σηκώσει το τρόπαιο, ο Ρόδρι θα γίνει μόλις ο 11ος ποδοσφαιριστής που θα έχει κατακτήσει το «ιερό δισκοπότηρο» των ατομικών και συλλογικών διακρίσεων: Παγκόσμιο Κύπελλο, Champions League και Χρυσή Μπάλα.

Μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο επίτευγμα έχουν πετύχει μόνο οι:

Σερ Μπόμπι Τσάρλτον

Φραντς Μπεκενμπάουερ

Γκερντ Μίλερ

Πάολο Ρόσι

Ζινεντίν Ζιντάν

Ριβάλντο

Ροναλντίνιο

Κακά

Λιονέλ Μέσι

Ουσμάν Ντεμπελέ

Ο Ρόδρι βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από το να χαράξει και ο ίδιος το όνομά του δίπλα σε μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους που γνώρισε ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

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