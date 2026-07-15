Με τη CSM Βουκουρεστίου στο Challenge Cup ο Παναθηναϊκός

Την Ρουμάνικη CSM Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει στο Challenge Cup ο Παναθηναϊκός.

Η πρωταθλήτρια ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι θα παίξει κόντρα στη CSM Βουκουρεστίου στο ξεκίνημά του στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ματς (27-29/10) και θα παίξει στηην πρωτεύουσα της Ρουμανίας τη ρεβάνς 3-5 Νοεμβρίου. Αν το τριφύλλι πάρει την πρόκριση, τότε θα αντιμετωπίσει στη φάση των «32» πάλι ομάδα από τη Ρουμανία. Η Μπρασόφ θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν προκριθεί κόντρα στην ομάδα από το Βουκουρέστι και οι αγώνες θα γίνουν 24-26 Νοεμβρίου και 1-3 Δεκεμβρίου.