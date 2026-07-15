Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Champions League

Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού στο Champions League.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, που επιστρέφουν στη διοργάνωση μετά από 15 χρόνια, κληρώθηκαν στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσουν την Μπερλίν, τη Γαλατάσαραϊ και μία ομάδα από τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου με τους «πράσινους», να ταξιδεύουν στην Τουρκία για να αντιμετωπίσουν τη Γαλατάσαραϊ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του «τριφυλλιού»:

1η αγωνιστική: Γαλατάσαραϊ – Παναθηναϊκός (8-10/12)

2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπερλίν (5-7/1/2027)

3η αγωνιστική: Ομάδα προκριματικών – Παναθηναϊκός (19-21/1/2027)

4η αγωνιστική: Μπερλίν – Παναθηναϊκός (26-28/1/2027)

5η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Γαλατάσαραϊ (9-11/2/2027)

6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ομάδα προκριματικών (17/2/2027)