Ισπανία: Κατέρρευσε τριώροφη πολυκατοικία στη Βαλένθια

Ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς στη Βαλένθια με τους ενοίκους να σώνονται τελευταία στιγμή, αφού προηγουμένως είχαν αντιληφθεί έντονους τριγμούς και μεγάλες ρωγμές στη δομή του κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης.

Οι κάτοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με πυροσβεστικές δυνάμεις από τις περιοχές Torrent και Catarroja να σπεύδουν στο σημείο, συνοδευόμενες από ανώτερους αξιωματικούς, προκειμένου να οργανώσουν την άμεση εκκένωση. Αρκετοί ένοικοι είχαν ήδη εγκαταλείψει μόνοι τους το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες ολοκλήρωσαν την επιχείρηση απομάκρυνσης των υπολοίπων και απέκλεισαν προληπτικά ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή Χόρχε Χιλ, μόλις ένα με δύο λεπτά μετά την ολοκλήρωση της εκκένωσης, το κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε εγκλωβισμένοι, καθώς όλοι είχαν προλάβει να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Δίπλα στο κτίριο εκτελούνταν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής και οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο εργοτάξιο και την κατάρρευση. Κατά τους πρώτους ελέγχους εντοπίστηκαν προβλήματα στα θεμέλια του γειτονικού οικοπέδου, ωστόσο οι Αρχές διευκρινίζουν ότι τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκε προσωρινά και παρακείμενη πολυκατοικία, ενώ σε ορισμένους κατοίκους επετράπη αργότερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στο σημείο βρέθηκαν η δήμαρχος του Μπενετούσερ, Εύα Σανθ Πορτέρο, καθώς και ο αρμόδιος περιφερειακός υπουργός, την ώρα που οι έρευνες για τις συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ethnos.gr