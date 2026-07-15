Η Betsson συνεχίζει ως Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι

Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την Betsson, η οποία θα συνεχίσει να αποτελεί τον Ονομαστικό και Μεγάλο Χορηγό της ομάδας και για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με την Betsson, η οποία θα συνεχίσει να αποτελεί τον Ονομαστικό και Μεγάλο Χορηγό της ομάδας και για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Έπειτα από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πρώτη χρονιά συνεργασίας, οι δύο πλευρές ανανεώνουν την εμπιστοσύνη τους, επιβεβαιώνοντας την κοινή τους δέσμευση για ανάπτυξη, πρόοδο και διαρκή εξέλιξη. Έτσι, η ομάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ονομασία Περιστέρι Betsson, έχοντας στο πλευρό της έναν ισχυρό και αξιόπιστο συνεργάτη.

Στο πλαίσιο της ανανεωμένης συμφωνίας, το λογότυπο της Betsson θα εξακολουθήσει να δεσπόζει στην εμπρόσθια όψη της επίσημης αγωνιστικής φανέλας, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της ομάδας και της κοινής προσπάθειας για νέες επιτυχίες.

Η συνέχιση της συνεργασίας επισφραγίζει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε δύο οργανισμούς που μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η συνέπεια, η αφοσίωση, η καινοτομία και το πάθος για τον αθλητισμό.

Το Περιστέρι Betsson συνεχίζει με φιλοδοξία και υψηλούς στόχους την πορεία του στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, έχοντας στο πλευρό του έναν στρατηγικό συνεργάτη που συμμερίζεται το όραμα του συλλόγου για διαρκή πρόοδο και αγωνιστική διάκριση.

Η ΚΑΕ Περιστέρι και η Betsson συνεχίζουν μαζί αυτό το ξεχωριστό ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργούν αξία μέσα από τον αθλητισμό, να εμπνέουν και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ.