Παρελθόν από την Μονακό ο Χέις (pic)

Ο Κεβάριους Χέις αποτελεί παρελθόν από την Μονακό, όπως ανακοίνωσε ο γαλλικός σύλλογος.

Η Μονακό ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κεβάριους Χέις από τον σύλλογο. «Ευχαριστούμε Κεβάριους. Θα μας λείψει το ασταμάτητο hustle, τα monster dunks και εκείνο το μεταδοτικό χαμόγελο που φώτιζε το Gaston Medecin κάθε μέρα αγώνα. Όλα τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιό σου» έγραψε η ομάδα στην ανάρτησή της.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague είχε σε 40 αγώνες και 17,5 λεπτά στο παρκέ 6,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ.