Παρελθόν από την Μονακό ο Χέις (pic)

Η Μονακό ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κεβάριους Χέις από τον σύλλογο. «Ευχαριστούμε Κεβάριους. Θα μας λείψει το ασταμάτητο hustle, τα monster dunks και εκείνο το μεταδοτικό χαμόγελο που φώτιζε το Gaston Medecin κάθε μέρα αγώνα. Όλα τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιό σου» έγραψε η ομάδα στην ανάρτησή της.
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague είχε σε 40 αγώνες και 17,5 λεπτά στο παρκέ 6,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ.
Thank you, Kevarrius 🫡— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) July 15, 2026
We’ll miss the non-stop hustle, the monster dunks, and that contagious smile that brightened up Gaston Medecin every game day.
All the best in your next chapter ❤️ pic.twitter.com/CqV3NiZUVd