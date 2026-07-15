Ολοκληρώνεται ο κύκλος μεταρρυθμίσεων για τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καταργείται το καθεστώς της οριζόντιας αντιμετώπισης των προσωρινών αδειών λειτουργίας, τα αποτελέσματα του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, που ολοκληρώθηκε σε 2.500 αθλητικά συγκροτήματα σε όλη τη χώρα, ενσωματώνονται πλέον στη διαδικασία αδειοδότησης και για πρώτη φορά προβλέπονται ρητά τα ποσοστά των θέσεων ΑμεΑ, ανάμεσα στους θεατές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΓΓΑ, υπάρχει ρητή πρόβλεψη, για πρώτη φορά, στο ποσοστό θέσεων ΑμεΑ ανάμεσα στους θεατές, αναλόγως της χωρητικότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4206, 10/07/2026) που εκδόθηκε τροποποιώντας την από 20/12/2024 ΚΥΑ για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β περί αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ν. 2725/1999».

Οι θέσεις θεατών ΑμεΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον «δύο (2) σε κερκίδες κάτω των 200 ατόμων και 1% των θέσεων σε κερκίδες 200 έως 1.000 ατόμων, προσαυξανόμενες κατά μία (1) θέση για κάθε 250 επιπλέον θεατές άνω των 1.000 και έως των 5.000 ατόμων και μία (1) θέση για κάθε 1.000 επιπλέον θεατές άνω των 5.000 ατόμων».

Έτσι, π.χ., σε αθλητική εγκατάσταση χωρητικότητας 2.500 θεατών οι θέσεις ΑμεΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 και σε ποδοσφαιρικό γήπεδο 30.000 θεατών, τουλάχιστον 51.

Επιπλέον, σε συνέχεια του κύκλου μεταρρυθμίσεων που άνοιξε η ΚΥΑ τον Δεκέμβριο του 2024, καταργείται πλέον το καθεστώς της οριζόντιας αντιμετώπισης των προσωρινών αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων!

Παράλληλα, καθίσταται σαφές στους αδειοδοτούντες φορείς (Δήμους και Περιφέρειες) ότι ενθαρρύνεται η ούτως ή άλλως προβλεπόμενη (άρθρο 56Β, παρ.4 του ν.2725/1999) προσωρινή ή τμηματική αδειοδότηση απ’ αυτούς, σε περιπτώσεις έλλειψης δικαιολογητικών, που δεν αφορούν στην ασφάλεια θεατών ή αθλουμένων (π.χ. περιβαλλοντικά πιστοποιητικά) και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης των εν λόγω δικαιολογητικών.

Επίσης, προβλέπεται ότι η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών επαφίεται στην κρίση των αδειοδοτούντων φορέων και σε κάθε περίπτωση είναι μικρότερη από τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ισχύος άδειας λειτουργίας (δύο, τρία ή πέντε χρόνια) για την εκάστοτε ομάδα αθλητικής εγκατάστασης.

Τέλος –και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σε 2.500 αθλητικά συγκροτήματα σε όλη τη χώρα (https://minsports.gov.gr/oloklirothike-o-protovathmios-proseismikos-elegchos-se-2-500-athlitika-sygkrotimata-tis-choras-se-chrono-rekor/)- τα αποτελέσματά του ενσωματώνονται πλέον στη διαδικασία αδειοδότησης και προσδιορίζονται οι συνθήκες και οι διαδικασίες έκδοσης αδειών λειτουργίας, ανάλογα με την περίπτωση.

Την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4206, 10/07/2026) υπογράφουν, πλην του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και οι Υπουργοί Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη.