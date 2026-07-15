Ηρακλής: Με επικεφαλής τον Πανταζόπουλο στην κλήρωση του FEC

Με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Πανταζόπουλο θα δώσει το παρών ο Ηρακλής στην αυριανή (16/7 13:00) κλήρωση του FIBA Europe Cup.

Ημέρα κλήρωσης η αυριανή (16/7 13:00) για τον Γηραιό, καθώς στο Μόναχο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Ηρακλής, Γιώργος Πανταζόπουλος θα εκπροσωπήσει την ομάδα στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας.

Μάλιστα, στο περιθώριο της κλήρωσης ο κ. Πανταζόπουλος θα έχει επαφές τόσο με τους ιθύνοντες της FIBA όσο και με τους εκπροσώπους των ομάδων που θα βρεθούν στον ίδιο όμιλο με τον Ηρακλή.

Υπενθυμίζεται πως, Ηρακλής και Μύκονος τοποθετήθηκαν στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας και αύριο θα μάθουν το μονοπάτι τους στο φετινό FIBA Europe Cup.