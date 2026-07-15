Ανακοίνωσε τον Μπλόσομγκεϊμ για δύο χρόνια η Ντουμπάι

Παίκτης της Ντουμπάι για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ.

Μετά από τέσσερα χρόνια στη Μονακό, ο 33χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ μετακομίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να αγωνιστεί στη Euroleague με την Ντουμπάι, που ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Ντουμπάι χτίζει σταδιακά την ομάδα της νέας σεζόν με τον Τσάβι Πασκουάλ πλέον στο τιμόνι της, θέλοντας να έχει ένα ισχυρό σύνολο, που θα μπορέσει να μπει στα playoffs.

Ο Μπλόσομγκεϊμ την περασμένη σεζόν είχε με τη Μονακό 9,8 πόντους και 4,2 ριμπάουντ σε 23,7 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε 43 παιχνίδια της Euroleague. Ανάλογα ήταν τα νούμερά του και στη γαλλική λίγκα, όπου μετρούσε 8,7 πόντους και 3,2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.