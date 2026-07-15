Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» για την Κηφισιά: Έκλεισε Εμπουλά και Γιάνιε

Η Κηφισιά συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν, αφού έφτασε σε συμφωνία τόσο με τον Ζόρντι Εμπουλά όσο και με τον Ιμάμ Γιάνιε.

Η ομάδα των βορείων προαστίων προχωρά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση ακόμη δύο σημαντικών προσθηκών.

Ο Ζόρντι Εμπουλά έχει ήδη περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες για την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Ο 27χρονος Ισπανός εξτρέμ αποτελεί ποδοσφαιρικό προϊόν της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα, με τη Μονακό να δίνει το 2017 περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε αρκετά ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες των Μονακό, Σερκλ Μπριζ, Ουέσκα, Μαγιόρκα, Εστορίλ, Ρασίνγκ Σανταντέρ, Ελλάς Βερόνα και Ζιλ Βιθέντε. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε αρχικά στη Λεονέσα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Κίνα για λογαριασμό της Χεάν, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 24 συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ.

Ο Εμπουλά αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της επίθεσης, μπορεί όμως να καλύψει και τις υπόλοιπες θέσεις πίσω από τον επιθετικό, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στον Σεμπάστιαν Λέτο.

Την ίδια ώρα, η Κηφισιά βγήκε νικήτρια και στη «μάχη» για τον Ιμάμ Γιάνιε, αφήνοντας πίσω της τον Βόλο, που επίσης ενδιαφερόταν για την απόκτησή του.

Ο 22χρονος Σουηδός μέσος, με ρίζες από τη Γκάμπια, αγωνίζεται τόσο ως αμυντικός όσο και ως κεντρικός χαφ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Χάκεν, πριν μετακομίσει στην Έβερτον το 2020 έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Αργότερα επέστρεψε στη Σουηδία για λογαριασμό της Μιάλμπι, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 αγωνιζόταν στη Γκέτεμποργκ.

Μετρά ήδη συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων της Σουηδίας και συνολικά 38 εμφανίσεις με δύο γκολ στις τελευταίες του ομάδες, ενώ φέτος είχε προλάβει να καταγράψει εννέα συμμετοχές πριν πάρει τον δρόμο για την Ελλάδα.